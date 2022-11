94-Jährige Opfer von Polizeitrick-Betrügern

Die betagte Frau war am Donnerstag telefonisch über einen vermeintlichen Raub in der Nachbarschaft informiert worden. Die beiden falschen Kriminalbeamten in der Leitung boten an, Gegenstände zum Schutz abzuholen und sicher aufzubewahren. Von der Niederösterreicherin wurden daraufhin laut Exekutive mehrere Wertsachen übergeben, der Schaden liegt im sechsstelligen Eurobereich.

Dem Opfer erschien die Vorgehensweise der angeblichen Beamten schließlich dubios. Die Frau verständigte nach der Übergabe der Wertsachen die Polizei. Eine Fahndung nach den beiden Unbekannten blieb erfolglos.

Beschrieben wurde das Duo von der 94-Jährigen als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Die Männer sollen rund 30 Jahre alt sein, hingewiesen wurde auch auf einen möglichen Migrationshintergrund. Die weiteren Erhebungen wurden vom Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Betrug, übernommen.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.