„Action“ ist in den Ferien bei den Kindern gefragt

Werbung

Nach zwei Sommern, die von Einschränkungen gezeichnet waren, wird heuer in den Gemeinden nach Möglichkeit wieder ein umfassendes Ferienprogramm für Kids angeboten. Ferienspiele. und Camps stehen hoch im Kurs.

Etwa seit Pandemiebeginn hat die Sport Union Stockerau ein Gratisangebot in den Ferien. Die Kinder können verschiedenste Sportarten kennenlernen, auch die kreativen Fähigkeiten werden geschult. Ab 8 Uhr erfolgt auf Wunsch die Betreuung, das Programm startet dann um 9 Uhr und dauert bis 17 Uhr.

Wir haben extra eine Umfrage gemacht, was die Eltern brauchen.“

josef Anzböck, Bürgermeister Hausleiten

Die Palette an angebotenen Aktivitäten ist fast endlos, heuer neu sind zirkusartige Elemente wie Jonglieren. Der Bogen der Betätigungen spannt sich von Tanzen über Ballspiele, Schwimmen und Leichtathletik bis zu Tennis. Passt das Wetter, gibt es viel „Action“ in der Gruppe mit Orientierungsläufen oder einem Hochseilklettergarten. „Es hat sich schon in der Pandemie gezeigt, dass unsere Angebote sehr gut angenommen wurden“, erklärt Obfrau Ilse Wimmer. Zusätzlich gibt es noch vier Kurse wie „Erlebnis und Wald“ oder „Action und Film“; diese sind zwar nicht gratis, aber dennoch voll ausgebucht.

Bereits zum 25. Mal ohne Unterbrechung veranstaltet Ernstbrunn das Ferienspiel für Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren, und es hat sich bereits eine Eigendynamik entwickelt. In der Vorbereitung gibt es schon viel Routine: „Wir schicken an alle Vereine und Einzelpersonen, die mitgemacht haben, ein eigenes Formular“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Horst Gangl. Sind die Rückmeldungen eingelangt, beginnt die Feinabstimmung der Termine. So hat man sogar während der Pandemie 19 Veranstaltungen zusammengebracht.

250 Kinder beim Ferienprogramm

Derzeit erhält das Programm für diesen Sommer noch den letzten Schliff, bevor es einen eigenen Folder gibt. Pro Woche werde es aber bis zu fünf Veranstaltungen geben, verspricht Gangl. Der Lohn für alle freiwilligen Helfer beim Ferienspiel: Rund 250 Kinder nehmen daran teil. Zusätzlich bietet die Gemeinde in Kooperation mit der NÖ Familienland GmbH eine Ferienbetreuung von zweimal drei Wochen an.

In Enzersfeld hat man sich mit den Vereinen schon im Frühjahr abgesprochen. Wenn die Termine für Veranstaltungen abgeglichen werden, werden auch die Aktivitäten für die Kinderferienaktion festgelegt. 17 unterschiedliche Termine sind es heuer geworden, nachdem noch vor zwei Jahren pandemiebedingt die Kinderferienaktion ausgefallen ist.

Heuer stehen unter anderem Musizieren, Fußball und ein Besuch bei der Feuerwehr am Programm. Erstmals mit dabei ist auch der Bauhof der Gemeinde. Eine Ferienbetreuung gibt es laut ÖVP-Bürgermeister Gerald Glaser allerdings nicht, „es gab zu wenige Anmeldungen“.

Jeweils in den ersten und letzten drei Ferienwochen gibt es in Hausleiten eine Tagesbetreuung. In der Zeit dazwischen hat auch der Kindergarten geschlossen. Damit sollte das Auslangen gefunden werden. „Wir haben extra eine Umfrage gemacht, was die Eltern brauchen“, sagt ÖVP-Bürgermeister Josef Anzböck. Dann habe man sich für die etwa 20 betroffenen Kinder auf die Sommerlösung geeinigt.

Zu den Kosten sagt Anzböck nur: „Wir unterstützen die Eltern.“ Ferienspiel findet heuer keines statt, dieses sei „pandemiebedingt eingeschlafen“. Eine Pause gibt es in diesem Sommer auch beim Erlebnisbauernhof Malafa.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.