Ärzte-Situation: Im Speckgürtel ist's besser

„Wir wollen das solidarische Gesundheitsnetz aufrechterhalten. Jetzt ist es an der Zeit, genau hinzuschauen“, tourt gerade SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig durch die Bezirke, um darauf aufmerksam zu machen, zuletzt war sie in Stockerau.

Es fehle vor allem an Allgemeinmedizinern im niedergelassenen Bereich: „Wir haben keinen Ärztemangel, sondern ein Kassenärzten-Problem in Niederösterreich“, sagt Königberger-Ludwig. Der Bezirk Korneuburg ist aber vergleichsweise gut aufgestellt. „Im Speckgürtel von Wien ist es besser als am Land“, sagt SPÖ-Bezirksvorsitzender Martin Peterl.

Gesucht werden seit Jänner 2021 ein Allgemeinmediziner, seit Oktober 2021 ein Kassen-Hautarzt (beides in Stockerau) und seit Juli 2022 ein Hals-Nasen-Ohrenarzt mit Kassenvertrag in Korneuburg. Für unzureichend hält Peterl: „Wir haben nur einen Lungenfacharzt für fast 92.000 Einwohner.“ Und das in einer Pandemie-Situation und in einem schnell wachsenden Bezirk.

Ausbaufähig sei zudem die Zahl der Urologen mit Kassenvertrag, derzeit praktizieren zwei im Bezirk. Kritisiert wird, dass meist Gemeinden finanziell einspringen müssen, um wie in Stetten eine Ordination für den nachfolgenden Allgemein-Arzt schaffen zu können.

Kassenvertrag: Anreiz für Ärzte schaffen

„Die ÖGK und die Ärztekammer müssen die Rahmenbedingungen schaffen, damit die Ärzte wieder einen Anreiz haben, einen Kassenvertrag zu übernehmen“, findet Königsberger-Ludwig.

Die 8,20 Euro pro gelesene E-Card (also pro Untersuchung) sei zu wenig und die Schaffung von Primärversorgungszentren können gerade junge Ärzte ansprechen, da sie nicht als Einzelkämpfer aktiv sein müssten. Es müsse außerdem der Gemeindearzt wiedereingeführt werden, die Landarzt-Stipendien ausgebaut und die Aufnahmeprüfungsbedingungen geändert werden: Es werde zu viel technisches Wissen verlangt.

