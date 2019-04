Mit 59,7 Prozent für FSG und 20,3 Prozent für NÖAAB-FCG gab es für beide Gruppierungen nahezu keine Veränderungen im Bezirk. Frohlocken kann die FA-FPÖ mit einer Steigerung um fast drei Prozent auf 11,6 Prozent. Wehklagen gibt es bei AUGE/UG, nur 3,6 Prozent (Verlust 1,2 Prozent) wurden erreicht. Vier weitere Gruppierungen schafften gemeinsam 4,8 Prozent. Die NÖN holte die Meinungen bei jenen vier Parteien ein, die auch im Bezirk mit Kandidaten vertreten waren.

Ein kleines Plus von 0,3 Prozent nennt Thomas Salway, FSG-Spitzenkandidat im Bezirk, ein „ganz gutes Ergebnis“, auch wenn der Zuwachs nicht die Welt sei. Insgesamt gilt für Salway aber schon: „Ich bin zufrieden.“ Als Kammerrat will er sich für faire Löhne einsetzen – quer durch alle Branchen. So ist laut ihm eine bessere Bezahlung auch ein größerer Anreiz, wieder ins Berufsleben einzusteigen, als Kürzungen bei der Mindestsicherung.

privat GottfriedKührer,NÖAAB:„Wir habenzumindest nichts verloren.“

„Wir haben zumindest nichts verloren“, kommentiert Gottfried Kührer das Ergebnis für den NÖAAB, „man kann sich aber nicht zurücklehnen.“ Die Bundespolitik nennt Kührer als Hauptgrund für die Stagnation bei den Wählerstimmen: „Mit Karfreitag und dem Zwölf-Stunden-Tag wurde die Angst geschürt.“ In Zukunft will Kührer, der Kammerrat bleibt, die Wähler „sensibilisieren und wachrütteln“. Wem bei einem Problem geholfen wurde, „der weiß, wozu man eine Vertretung braucht“, ist Kührer überzeugt.

NOEN RobertKoppensteiner,FA-FPÖ: „Nach 25 Jahren sind wir erstmals wieder zwei-stellig.“

Robert Koppensteiner sieht das Bezirksergebnis für die FA-FPÖ durchwegs positiv, „nach 25 Jahren sind wir wieder zweistellig.“ Allerdings: Wahlen haben andere Gesetze, so Koppensteiner, „gegen die FSG-Mehrheit ist es halt schwierig.“ Weiterhin will sich Koppensteiner, nun auch Kammerrat, „mit voller Kraft engagieren.“ Dabei will er weg von den zahlreichen Events der Arbeiterkammer und hin zum Arbeitsschutz und direkten Kontakt.

NOEN WalterWaiss, AUGE:„Ich bin sehr enttäuscht, ich habe keineErklärung.“

„Ich bin sehr enttäuscht, ich habe keine Erklärung, warum“, kommentiert Walter Waiss den Stimmenschwund für AUGE. In Zukunft will Waiss, der nun auch Kammerrat wurde, sein Mandat auch ausüben, „um sich für den Kollektivvertrag der

Sozialberufe einzusetzen“. Und weiter: „Offenbar denkt niemand daran, dass er vielleicht in 20 Jahren auch Pflege braucht.“