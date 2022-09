Alexandra Adler: „Stehe jetzt selber am Herd“

Werbung Hot-Spot der Kunst-Szene: Anzeige GALERIE im ZENTRUM

Fehlendes Personal und steigende Preise bei Energie und Lebensmitteln plagen die Gastronomen. Manche Lokale weisen auf ihren Websites auf geänderte Öffnungszeiten wegen Personalmangel hin, mancher Wirt wollte sich auf NÖN-Anfrage nicht äußern.

Öffnungszeiten reduziert. Die Personalnot in der Gastronomie erlebt Alexandra Adler mit ihrem Lokal „Sain unter Palmen“ in Korneuburg, „die Bewerbungen halten sich in Grenzen“. Gesucht wird ein Koch oder eine Küchenhilfe, allerdings wird fleischlos gekocht. Die Folgen des Personalmangels: „Ich stehe selber am Herd“, so Adler. Zudem hat sie nur drei statt fünf Tage geöffnet.

Die steigenden Lebensmittelpreise spürt Adler noch nicht stark, der regionale Einkauf scheine von Vorteil zu sein. Trotzdem gab es bereits eine leichte Preisanpassung. Die nächste wird bei den Getränken folgen, „da habe ich keinen Spielraum“, sagt sie.

Wie sich die Energiepreise auswirken werden, weiß Adler noch nicht: „Ob es sich auszahlt, das Lokal im Winter zu heizen, um zu öffnen, ist noch nicht kalkuliert.“ Im Jänner, einem traditionell schwachen Monat, will sie jedenfalls drei bis vier Wochen schließen und Urlaub machen.

Tische gesperrt. Das Café am Hauptplatz in Ernstbrunn und seit einem Jahr die Buschberghütte betreibt Doris Ulbinger. Im Sommer fehlten vier Mann Personal. Die Folge: Die 300 Plätze der Buschberghütte mussten zum Teil gesperrt werden, die Öffnungszeiten verkürzen sich. „Man muss umdenken und die Pläne runterschrauben“, ist für Ulbinger die Konsequenz.

7.500 Euro Nachzahlung. Die gestiegenen Rohstoffpreise können laut Ulbinger kaum an die Kunden weitergegeben werden. Dabei zahlt sie für einen Einkauf, der 1.000 Euro gekostet hat, mittlerweile 1.600 Euro. Dazu kommen die Energiekosten, alleine die Nachzahlung für das 60 Quadratmeter große Kaffeehaus machte rund 7.500 Euro aus. „Irgendwie bis zur Pension überleben“, ist nun ihr Motto. Ob sie die Buschberghütte unter dieser Vorzeichen weiter führen kann, sei ungewiss.

Personal vorhanden. Ausreichend mit Personal versorgt ist Patrick Hendler, der erst vor Kurzem das „4Seasons“ in Stockerau eröffnet hat. Er startete mit Catering und dem Lokal mitten in der Pandemie und der Teuerungswelle, „aber mit der nötigen Liebe zum Beruf macht man das“, erklärt er.

Es sei auch klar zu erkennen, dass die Menschen raus wollen und auch gerne essen gehen. Allerdings habe es einen kleinen Wandel gegeben, „man geht nicht mehr so oft, dann aber gut essen“, konnte Hendler bemerken. Das habe es dem Gas tronomen aber ermöglicht, zum Start die Preise so zu kalkulieren, dass seine Gäste sie angesichts der gebotenen Qualität akzeptieren.

Kein Spargedanke beim Heurigen. Josef Wannenmacher mit dem gleichnamigen Heurigen in Hagenbrunn bereiten die steigenden Energiekosten auch Pro bleme. Komplett an die Konsumenten weitergeben sei nicht möglich, der Preissprung wäre zu groß. Eine moderate Erhöhung hätten die Gäste aber verstanden und akzeptiert.

Der Spargedanke hat sich beim Heurigen noch nicht durchgesetzt, „die Gäste wollen ihre Qualität“, so Wannenmacher. Man weiche nicht von der gewohnten Bouteille zum Schankwein aus. Die Zahl der Gäste richtet sich laut dem Heurigenwirt zurzeit eher nach dem Wetter und der Zahl der geöffneten Betriebe denn nach gestiegenen Preisen.

