Allergien: Pollen machen das Leben zur Qual

Die Allergiesaison hat längst begonnen, die Pollen fliegen heuer viel früher als sonst: Die NÖN hat sich umgehört, wie Betroffenen damit umgehen und welche Tipps die Ärzte haben.

„Die Allergien beginnen früher im Jahr, die milden Temperaturen und etwas mehr CO₂ sind ein Signal an die Pflanzen, zu wachsen“, erklärt Bezirksärztevertreterin Martina Hasenhündl. Auch der Überlebenstrieb der Pflanzen spielt dabei eine Rolle. „Es sind mehr Pollen in der Luft“, führt sie aus. Allerdings haben die Patienten in ihrer Ordination in Stetten die Situation zumeist gut im Griff, „die Medikamentation ist besser geworden.“

Stoßweise lüften, Pollenfilter und vor dem Schlafengehen die Haare waschen.“ Martina Hasenhündl, Tipps der Ärztin

Wenn jemand die typischen Symptome wie Bindehautentzündung, verschwollene Nase und vor allem Müdigkeit zeigt, steckt meistens eine Pollenallergie dahinter, erklärt die Medizinerin. In einem ersten Schritt wird dann mit einer Universaltherapie zur Linderung der Probleme geholfen. Danach folgt das genaue Austesten.

Die Tipps, die Belastung für den Körper nach Möglichkeit gering zu halten, sind einfach: „Stoßweise lüften, Pollenfilter und vor dem Schlafengehen die Haare waschen“, rät Hasenhündl. Die Wäsche soll nicht im Freien getrocknet werden.

Betroffene bleibt an „roten Tagen“ nach Möglichkeit daheim

In seiner Ordination in Großmugl gibt es laut Matthias Zaloudek keinen signifikanten Anstieg bei Allergikern. Wer schon länger von Pollen geplagt ist, sei zumeist mit den nötigen Präparaten eingedeckt. Trotzdem kann es schon vorkommen, dass Patienten mit Symptomen wie gerötete Augen, Schnupfen, et cetera kommen. „Als erste Hilfe kann ich dann entsprechende Medikamente zu Linderung geben“, sagt Zaloudek. Dann allerdings geht es ans Austesten, dazu schickt der Mediziner den Patienten in ein Allergiezentrum. Das nächstgelegene findet sich aber erst in Wien-Floridsdorf.

Unter einer massiven Pollenallergie leidet NÖN-Mitarbeiterin Christine Stadler. „Ich nehme täglich ein Antihistaminikum, damit ich funktionstüchtig bleibe“, erzählt sie. Trotzdem versucht sie an den sogennannten „roten Tagen“, das sind jene mit einer extrem hohen Pollenbelastung, nach Möglichkeit daheim zu bleiben. Muss sie doch hinaus, trägt sie Sonnenbrille und Haube. Durch Corona hat sie sich auch angewöhnt, eine Maske gegen die Pollen zu tragen. Der Vorteil: „Das Gefühl der Atemnot wurde besser!“

Filter ist ein „großer Segen“

Ist die Belastung hoch, wartet Stadler mit Einkäufen, verschiebt Termine und nützt das Auto, weil es einen Innenraumfilter hat. Als „großen Segen“ bezeichnet sie die Filtermöglichkeiten wie Staubsauger mit Allergiefilter. Gelüftet wird oft nur nachts, um die Belastung gering zu halten.

An manchen belasteten Tagen ist es unerlässlich, die Pollen vor dem Schlafengehen aus den Haaren und von der Haut zu spülen. Ein Bett ist wegen der Milben übrigens tabu, Stadler schläft in einer Hängematte.

Man lernt, damit zu leben.“ Uwe Watzal

Seit rund 15 Jahren von einer Pollen- und Gräserallergie geplagt ist der Höbersdorfer Uwe Watzal. „Man lernt, damit zu leben“, sagt er. Die ersten Jahre hatte er die typischen Symptome nicht auf eine Allergie geschoben. Dann allerdings machte er eine dreijährige Spritzenkur. Die Hoffnung, „das muss weg sein“ habe sich nicht eingestellt. Aber eine Linderung gab es durchaus.

Die Auswirkungen der Allergie waren aber heftig, „Sport wie Laufen aber auch Kraftsport war fast ein Jahrzehnt nicht möglich“, sagt Watzal. Ein Wasserbett verhindert die Belastung durch Hausstaubmilben. Dank der aktuellen Medikamentation kann er auch ins Freie gehen, „ohne Taschentücher geht es aber nicht.“ Deshalb ist für den Herbst bereits eine neuerliche Spritzenkur geplant.

In Stockerau steht eine Pollenfalle

Seit rund vier Jahren steht eine der vier niederösterreichischen Pollenfallen in Stockerau neben der Autobahn. Um klimabedingte Veränderungen feststellen zu können, ist der Messzeitraum noch zu kurz, sagt Uwe Berger, Leiter vom Pollenwarndienst. Bestätigt ist aber, dass die Saisons öfter früher beginnen, aber länger andauern als vor einigen Jahrzehnten.

Die Auswertung der Pollenfalle dauert mehrere Stunden – und kann nicht jeder, erzählt Pollenwarndienst-Leiter Uwe Berger. Foto: privat

Hilfreich im Kampf gegen den Pollenflug sind laut Berger aber Maßnahmen, wie sie das Land Niederösterreich konsequent betreibt. So wird beim Mähen auch von der Asfinag genau darauf geachtet, wann der Pollenflug geringer ist.

Zu wenig Leute, die messen können

Die Daten dazu liefern die vier Pollenfallen in Niederrösterreich. Während diese allerdings vom Land finanziert werden, wird die einzige Messstelle in Wien von der Stockerauer Firma Pollenresearch betrieben, die auch für die anderen rund 15 Fallen in Österreich verantwortlich zeichnet.

Spezielle Trommeln sind mit einer Klebeschichte überzogen, darauf bleiben die Pollen hängen. Die Auswertung ist kompliziert und dauert für einen Tag Messung bis zu drei Stunden. „Und es gibt zu wenige Leute in Österreich, die das können“, sagt Berger.

Deshalb werden die Trommeln, in denen die Pollen gefangen wurden, heuer erstmals gescannt. Über ein virtuelles Mikroskop kann dann die Auswertung in Polen erfolgen.

