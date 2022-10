„Alles Walzer“ ist geplant, aber Angst vor Corona-Absagen

Zwei Saisonen lang musste die Ballgarderobe im Kasten bleiben. Nun rüsten sich die Veranstalter aber für ein Revival, die meisten Traditionsbälle sollen wieder stattfinden. Ein Fragezeichen steht aber noch über dem Catering: Es wird befürchtet, dass sich nicht immer ausreichend Personal findet.

Start zu Faschingsbeginn. Ernstbrunn läutet den Faschingsbeginn am 11.11. gleich mit einem Maskenball in der Veranstaltungshalle ein, freut sich ÖVP-Bürgermeister Horst Gangl. Am 21. Jänner 2023 veranstaltet die ÖVP den Ball der Marktgemeinde, am selben Tag findet im Gasthaus Hösch in Klement der Feuerwehrball statt. „Es ist bereits alles unter Dach und Fach“, sagt Gangl. Er ist zuversichtlich, dass die Veranstaltungen ohne Probleme über die Bühne gehen können.

Ball im Stadtsaal. In Korneuburg wird im Stadtsaal das Tanzbein geschwungen, kündigt Eigentümer Andreas Minnich an. Fix gebucht sind bereits die Bälle des Gymnasiums und der SPÖ. Der traditionelle Sportlerball wird wohl nicht organisiert, heißt es aus dem Büro von Marius Garo als Vertreter der Sportunion.

„Ball-Hochburg“ Stockerau. Rauschende Ballnächte soll es in dieser Saison im Z2000 in Stockerau geben. Laut Manager Ernst Weidenauer startet die Ballsaison am 5. Jänner mit dem Ball der Landjugend, am 28.1. tanzt das Gymnasium, der „Ball der Bälle“ des SV Sierndorf ist am 4. März dran, gefolgt von Boogie-Ball und Frühlingsball der Stadt. Fix ist laut ÖVP-Bürgermeisterin Andrea Völkl auch der traditionelle Kleine Stadtball am 19. Februar.

Stockerau hebt Beschränkung auf. So mancher Veranstalter könnte aber Probleme mit dem Catering bekommen, sagt Weidenauer. Weil es in Stockerau schon so wenige Anbieter gibt, ist die Beschränkung auf Betriebe der Stadt aufgehoben worden. Allerdings würden Vereine die diversen Bars bei den Veranstaltungen gerne selber betreiben – zulasten der Caterer. Wie schon in den vergangenen Corona-Jahren verrechnet das Z2000 keine Stornogebühren. Allerdings steigt man laut Weidenauer nicht darauf ein, wenn Ballveranstalter gleich einen Reservetermin mitbuchen wollen.

Freude auf „Ball der Bälle“ . Der Obmann des SV Sierndorf, Alexander Pokorny, hatte den „Ball der Bälle“ wegen Corona bereits auf 2023 verschieben müssen. Er sieht für seinen Verein als Veranstalter aber kein großes Risiko. Der Caterer ist ein langjähriger Partner, man kann recht kurzfristig stornieren. Dies gilt auch für die gebuchte Musik.

Eventuell Personalnot. In der Gasthof-Pension Scheiterer in Enzersfeld wird aktuell gerade überlegt, ob der traditionelle Feuerwehrball stattfinden kann. Um die Musik muss sich zwar die Feuerwehr kümmern, für die Wirtsleute stelle sich allerdings die bange Frage „Haben wir genug Kellner?“, wie Anita Scheiterer erklärt.

Ball in Harmannsdorf ist fix. „Wir wollen es durchziehen“, tönt es von der Feuerwehr Harmannsdorf. Gemeint ist damit der Ball in der Mittelschule, so der stellvertretende Kommandant Bernhard Kronberger. Am 28. Jänner soll die traditionelle Veranstaltung wieder stattfinden. Man arbeitet mit einem Caterer zusammen, die Bars betreiben die Florianijünger aber selber.

Bälle haben Tradition. In Rußbach gibt es gleich drei traditionelle Bälle im Veranstaltungszentrum – und sie sind alle bereits geplant. Den Reigen eröffnet der Feuerwehrball Niederrußbach am 14. Jänner. Der Musikverein lädt zwei Wochen später zum Musikerball, die Silberhelme aus Oberrußbach veranstalten ihre Ballnacht am 18. Februar.

Weniger Bälle im Grunerhof. Beim Grunerhof in Leobendorf haben sich einstweilen nur zwei Organisationen gemeldet, weiß Corinna Horn. Die Feuerwehr Tresdorf will Ende Jänner tanzen, etwa einen Monat später sind die Musiker rund um die Musikschule dran. Vor Corona hatte man laut Horn noch vier Bälle verzeichnet.

Keine Bälle in Gerasdorf. Ganz anders sieht es in Gerasdorf aus. Im Volksbildungshaus Oberlisse hatte es vor Corona viele Bälle gegeben, aktuell ist beim für Vermietungen zuständigen Rudolf Wammerl keine einzige Anfrage eingegangen. „Die Zeit ist einfach nicht reif,“ sagt er. Dies gilt auch für das Volksheim, bestätigt Michael Kolek. Er räumt aber ein, dass die Vorlaufzeit für Veranstaltungen deutlich kürzer wurde. Derzeit nicht geplant ist der „Ball der Generationen“, den die SPÖ veranstaltet hatte. Für SPÖ-Chef Michael Kramer ist die Lage derzeit nicht sicher genug, er schließt aber nicht aus, dass es vielleicht im Frühjahr eine Veranstaltung geben könnte.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.