Als die Gleise weg waren: Früheres Bahnnetz

Nur noch zwei Bahnlinien und einen „Abzweiger“ gibt es im Bezirk. Die Schnellbahn S2 bedient zwischen Wien und Mistelbach mit drei Stationen zumindest den Bereich Gerasdorf. Die S3 versorgt neben Stockerau und Korneuburg auch alle Gemeinden entlang der Donau, die S4 zweigt ab Stockerau mit großen Intervallen Richtung Hausleiten ab. Große Gemeinden wie etwa Ernstbrunn sind aber nur per Bus oder Auto erreichbar.

Doch für Bahnfahrer gab es auch deutlich bessere Zeiten. Von Wien-Stammersdorf konnte man bis Obersdorf und weiter nach Mistelbach fahren. Hagenbrunn und Enzersfeld lagen in einer Entfernung zur Bahnlinie, die man heute wohl liebend gerne akzeptieren würde. In Wien gab es zudem auch Pläne, die Bahn nicht in Stammersdorf enden zu lassen, sie hätte bei Groß Jedlersdorf einen Anschluss an das Schnellbahnnetz erhalten sollen. Geblieben ist davon nur eine Trasse, die zu einem Radweg umgebaut wurde. Reste von Schranken und Signalen erinnern noch an vergangene Zeiten.

Immerhin erhalten und auch befahren ist die Bahnstrecke von Korneuburg nach Ernstbrunn. Aktuell wollen die sechs Anrainergemeinden den Abschnitt von Harmannsdorf bis Ernstbrunn übernehmen. So groß auch der Wunsch nach einer Schnellbahnverbindung auf dieser Strecke ist, realistisch ist es in den nächsten Jahren wohl eher nicht.

Vorerst will man sich auf den Güterverkehr konzentrieren. Der Leobendorfer Buchautor Karl Zellhofer war schon vor Jahrzehnten in einem Komitee, das die Wiederaufnahme des Personenverkehrs auf dieser Strecke gefordert hat. Dabei hätte es vor etwas mehr als 100 Jahren viel rosiger für die Bahnverbindungen im Bezirk ausgesehen, wie Karl und Martin Zellhofer in ihrem Buch „Verschwundene Eisenbahnen im Weinviertel“ erzählen. So war eine 62 Kilometer lange Lokalbahn von Stockerau bis Joslowitz, heute Jaroslavice, in Tschechien in Planung. Haltestellen hätte es in Leitzersdorf, Haselbach, Niederhollabrunn und Großmugl gegeben. Eine Abzweigung sollte bis nach Ernstbrunn führen.

Schon 1955 erste Erhebungen zur Rentabilität

Die Nebenbahnen standen mit zunehmender Motorisierung aber zusehends im Mittelpunkt der Kritik. Geschwindigkeiten von nur 30 bis 35 km/h, Ausfälle und unattraktive Fahrpläne verärgerten die Passagiere. Bereits im Jahr 1955 gab es erste Erhebungen zur Rentabilität einzelner Strecken. Ab diesem Zeitpunkt versuchten die ÖBB in regelmäßigen Abständen, einzelne Strecken einzustellen. An den langsamen Verbindungen änderte auch das Ende des Dampfzeitalters in Niederösterreich nichts.

Nach mehreren Anläufen der ÖBB war es mit dem Fahrplanwechsel im Mai 1988 endgültig soweit: Zahlreiche Nebenbahnen im Weinviertel wurden eingestellt, darunter auch die Verbindungen Korneuburg – Mistelbach über Ernstbrunn und Stammersdorf – Obersdorf.

