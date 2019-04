Eine Behinderung kann für die Betroffenen den Wiedereinstieg in das Berufsleben erschweren. Das AMS NÖ hat daher für 2019 einen Schwerpunkt auf diese Personen gesetzt. Mit dem Ziel, 1.415 Jobsuchende mit Behinderung nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das AMS NÖ stellt dafür 4,3 Millionen Euro an Einstellhilfen bereit.

Mit nachhaltig sei eine Arbeitsaufnahme, die eine mindestens zwei Monate dauernde Beschäftigung nach sich zieht gemeint, so AMS-NÖ-Chef Sven Hergovich. Die Einstellhilfen sind etwa Lohnkostenförderungen für Betriebe, die begünstigte Behinderte bzw. Menschen mit einem Behindertenpass einstellen. Per Ende März waren in NÖ 2.975 behinderte Personen arbeitslos gemeldet.