Rund um Wien sind die Grundstückspreise kaum noch leistbar. Das zeigt eine OGM-Analyse, die der NÖN vorliegt und in der Preise und Einkommen in Relation gesetzt wurden. Freie Baugründe befinden sich oft in Privatbesitz und nur wenig kommt auf den Markt.

Spitzenreiter mit Preisen zwischen 300 und 600 Euro pro Quadratmeter sind Gerasdorf, Korneuburg, Spillern und Stockerau. Nur wenig besser sieht es in Hagenbrunn, Langenzersdorf, Enzersfeld, Stetten, Harmannsdorf, Sierndorf sowie Bisamberg aus, für die anderen Gemeinden im Bezirk gilt die Bewertung „leistbar“.

In Sierndorf sind Quadratmeterpreise von gut 200 Euro laut ÖVP-Bürgermeister Gottfried Muck keine Seltenheit. Allerdings sind Baugründe in Privatbesitz und werden kaum angeboten. Aktuell gibt es auch keine Möglichkeit, Druck auf die Eigentümer auszuüben, da die Infrastrukturabgabe vor einigen Jahren wieder abgeschafft wurde. Laut Muck werde es aber zur Entschärfung in rund zwei Jahren in den Katastralgemeinden Senning, Höbersdorf und Oberhautzental „eine Handvoll“ Umwidmungen geben.

„Es ist wenig am Markt“, beschreibt Bisambergs ÖVP-Bürgermeister Günter Trettenhahn die Situation. Wenn Baugründe angeboten werden, sind sie meist schnell weg. Allerdings ist noch viel Bauland vorhanden, besonders in Kleinengersdorf.

Selbst in Großmugl gibt es kaum verfügbare Baugründe, wie ÖVP-Bürgermeister Karl Lehner erklärt. Allerdings ist man in der Gemeinde mit dem Entwicklungskonzept fast fertig. „Da haben wir dann auch in den Katastralgemeinden eine Chance, dass neue Bauplätze entstehen“, hofft Lehner auf Besserung der Lage.

Preise haben sich verdoppelt

„Das Grundbuch ist besser als ein Sparbuch“, kommentiert der Ernstbrunner ÖVP-Bürgermeister Horst Gangl die Entwicklung der Grundpreise. In den Katastralgemeinden liegen die Quadratmeterpreise bei rund 50 Euro, direkt in Ernstbrunn werden gut 150 Euro verlangt. „In den letzten vier Jahren haben sich die Preise verdoppelt“ so Gangl.

Eine große Baulandreserve gibt es in Leobendorf; rund ein Viertel der Gemeindefläche wäre als Bauland gewidmet, erklärt ÖVP-Bürgermeisterin Magdalena Batoha. Allerdings werden auch gut 600 Euro pro Quadratmeter verlangt.

Bei Wienern sehr beliebt ist außerdem die Marktgemeinde Harmannsdorf. „Bauland ist auch vorhanden, allerdings kommt es kaum auf den freien Markt“, so ÖVP-Vizebürgermeister Alexander Raicher.

„Das Interesse der Privaten, zu verkaufen, hält sich in Grenzen“, erklärt Spillerns SPÖ-Bürgermeister Thomas Speigner. Immerhin ist es mit dem Projekt Wiesener Siedlung gelungen, in einem Mix aus öffentlichem und privatem Grund 45 Bauparzellen zu schaffen. Für den Gemeindegrund werden 225 Euro pro Quadratmeter verlangt.

Traum vom Eigentum für viele nicht leistbar

Keinen Traum vom Eigentum gibt es in Korneuburg. Laut ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp „gibt es immer wieder von Privaten ein Grundstück“. Die Preise liegen allerdings jenseits der 600 Euro pro Quadratmeter.

In Stockerau wird Grund in der Familie gehalten, erklärt ÖVP-Bürgermeisterin Andrea Völkl. Wenn verkauft wird, sind meist Immobilienfirmen die Käufer, kritisiert die Stadtchefin. 18 leistbare Gründe gibt es in Oberzögersdorf. „Baugrund für Familien, die sich ansiedeln wollen“, erklärt Völkl. Der Grund stammt von Privaten, die Gemeinde ist aber eingebunden und hat den Preis festgelegt: 220 Euro kostet der Quadratmeter, für Stockerau ein Schnäppchen.