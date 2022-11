Andreas Vojta über Fußball-WM: „Das ist ein absurdes Event“

Eine Fußball-WM kurz vor Weihnachten findet auch bei unseren Top-Sportlern und Fußballvereinen nicht besonders viel Anklang.

Sehr kritisch äußert sich Österreichs bester Mittel- und Langstreckenläufer, Andreas Vojta aus Gerasdorf: „Für mich ist das ein absurdes Event und ich werde es aus vielerlei Gründen, seien es ethische oder ökologische, nicht aktiv verfolgen.“

Er prangert vor allem die ausufernden Dimensionen an: „Egal ob für die Kicker, die in so kurzer Zeit so eine Intensität haben, oder die Kosten in Sachen Infrastruktur und Transport: Das ist für mich alles nicht mehr tragbar.“ Man kann es auch wie Tischtennis-Ass Karoline Mischek halten, die kurz und knackig zu diesem Thema meint: „Ich interessiere mich nicht für Fußball.“

Das ist bei den Kickern des SV Stockerau naturgemäß nicht der Fall, aber im WM-Fieber ist man dort laut Vizepräsident Stefan Pencik auch nicht: „Das passt einfach nicht in dieser Jahreszeit, da gehe ich lieber Punsch trinken. Wir haben auch kein Public Viewing oder so geplant.“ Eine Einschränkung macht Pencik aber: „Für den Sonntag des WM-Finales habe ich mir schon freigenommen, das will ich mir dann doch ansehen.“ Stichwort Finale: Ein Public Viewing soll es zumindest an diesem Tag bei der USVG Großrußbach geben.

