Beim Korneuburger AMS achtet man besonders auf Langzeitarbeitslose. Seit Jahresbeginn haben 119 von ihnen den Einstieg ins Berufsleben geschafft, allerdings ist noch viel zu tun: „Die Zahl von Personen, die zumindest ein Jahr beim AMS Korneuburg arbeitslos gemeldet sind, hat sich seit Jahresbeginn im Durchschnitt um 70,9 Prozent auf 813 Personen erhöht“, erklärt der Leiter der AMS-Geschäftsstelle in Korneuburg, Manfred Nowak.

Die Öffnungsschritte haben laut Nowak zu einer Entspannung am Arbeitsmarkt geführt. Im Vergleich zum Mai des Vorjahres waren um 30,6 Prozent weniger Menschen arbeitslos vorgemerkt. Seit Jahresbeginn wurden 2.010 Stellen, die dem AMS im Bezirk gemeldet waren, mit einer passenden Arbeitskraft besetzt – ein Plus von 37,5 Prozent gegenüber der ersten Jahreshälfte 2020.#

Kontakt mir Betrieben ist wichtig

„Natürlich stehen die Mitarbeiter vom AMS auch mit den Betrieben in Kontakt“, so Nowak. In diesem Service für Unternehmen sortiert Doris Menner die Vorgaben der Firmen, welche Qualifikationen für die einzelnen Posten nötig sind.

Eine ihrer Kundinnen ist Tamara Rathmayer, die seit 2019 die Bodylounge Stockerau betreibt. Drei Mitarbeiterinnen hat sie seit Mai aufgenommen, alle waren langzeitarbeitslos. Zwei wurden vom AMS vermittelt, eine ehemalige Kundin wurde selbst aktiv. Ihr geht es ausschließlich um die Qualifikation, Alter und Dauer der Arbeitslosigkeit sind egal.

Problematisch sind Klienten, die kein Interesse am Job haben. „Man merkt, wenn wer nicht will“, so Rathmayer. „Viele Firmen geben leider keine Rückmeldungen. Dann ist es schwer, den Verweigerern auf die Schliche zu kommen“, so Menner, „es gibt Leute, da wissen wir, sie papierln uns.“

Diese Infos gehen an die zuständigen Berater, die entsprechende Schritte setzen: Bis Mai wurde heuer bereits 371 Mal eine befristete Sperre des Arbeitslosengeldes oder der Notstandshilfe ausgesprochen, das entspricht einer Steigerung gegenüber der Vorjahresperiode um 25 Prozent.