„Es ist ruhiger geworden“, beschreibt Viktoria Stuppner, Flüchtlingskoordinatorin der Rot-Kreuz-Bezirksstelle Ernstbrunn-Korneuburg-Stockerau, die aktuelle Situation. Als zu Spitzenzeiten etwa 700 Flüchtlinge im Bezirk untergebracht waren, habe es häufige und regelmäßige Koordinationstreffen gegeben. Mittlerweile treffe man sich nur noch gelegentlich im Bedarfsfall.

Dem deutlichen Rückgang wird auch bei den Quartieren Rechnung getragen. In der Unterkunft am ehemaligen Bezirksgericht Stockerau leben derzeit noch 83 Personen, heißt es aus dem Büro des zuständigen FP-Landesrats Gottfried Waldhäusl. Der Vertrag läuft mit Ende Februar 2019 aus. Es ist geplant, dass die Bewohner dann ausziehen, fixiert sei aber noch nichts.

Günstiger Wohnraum ist Mangelware

Die Integration hätte laut Stuppner gut funktioniert, viele der Flüchtlinge wollen im Bezirk bleiben. Problematisch sei dabei allerdings, dass günstiger Wohnraum Mangelware ist, dafür können viele der Betreuten bereits recht gute Deutschkenntnisse vorweisen. Dies auch, „weil das Rote Kreuz schon sehr früh mit Deutschkursen begonnen hat“, so Stuppner. Dutzende ehrenamtliche Helfer hatten sich dafür zur Verfügung gestellt. Mittlerweile sei ein Großteil der Flüchtlinge auch bemüht, den Hauptschulabschluss zu machen. Dafür muss allerdings nach Wien gependelt werden.

Talenteentwickler Josef Missethon ist stolz, dass sieben seiner Schützlinge den Sprung in eine Gastro-Lehre geschafft haben. Begonnen wurde das Projekt, bei dem unbegleitete Minderjährige auf einen Lehrberuf vorbereitet und dann auch weiter begleitet werden, im Dezember des vergangenen Jahres am Standort der ehmaligen SDV-Schule in Korneuburg. Dabei geht es zunächst darum, den Jugendlichen Volksschul- und Basiswissen bis zur B1-Reife zu vermitteln. Ist diese Hürde geschafft und haben die Betreuten einen positiven Asylbescheid, können sie vermittelt werden.

Traditionelle Küche kennen lernen

Vier Stunden haben sie täglich Unterricht, eine eigene Küche steht zum Üben zur Verfügung. Dies ist laut Missethon auch nötig, „denn die Schüler kennen zum Teil unsere Gewürze nicht.“ Auch die traditionelle österreichische Küche müssen sie erst kennenlernen. Das dabei oft verwendete Schweinefleisch stellt keine Probleme dar, weiß Missethon: „Das gehört dazu, dass man damit arbeitet. Wer damit nicht umgehen kann, wird nicht vermittelt!“ Untergekommen sind seine Schützlinge „von der Systemgastronomie bis zu gehobenen Restaurants.“ Von den Lehrherren habe es nur positive Rückmeldungen gegeben.

Unbegleitete Minderjährige hatten auch die Möglichkeit, neben der Betreuung im Judosport aktiv zu werden. „Daraus ist sogar eine kleine Clique entstanden“, erzählt Trainer Markus Betz aus Stockerau. Man trifft sich auch abseits des Sports zu Grillabenden, um mehr von der Kultur der anderen zu erfahren. Insgesamt fünf Sportler sind derzeit aktiv, der erste Wettkampfsieg wurde schon errungen. Der Einsatz gehe aber weit über die Trainertätigkeit hinaus, so Betz. So hat er die Patenschaft für einen Jugendlichen übernommen.