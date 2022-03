Auf den Spuren Marco Polos: Gabriels Bücher erlangten Weltgeltung

Werbung

Ältere Leobendorfer werden sich vielleicht noch an den Gemeindearzt Alfons Gabriel erinnern, der von 1938 bis 1958 ordinierte. Was aber nur wenige wussten: Alfons Gabriel unternahm zwischen den beiden Weltkriegen mehrere Expeditionen in den Mittleren Osten und bis nach Persien, heute Iran. Für seine Tätigkeiten wurde eine Straße nach ihm benannt, sein Ehrengrab findet man am Friedhof von Leobendorf.

Geboren wurde Gabriel 1894 in Beraun in Nordböhmen. 1903 übersiedelte die Familie nach Wien, schon 1912 unternahm er eine Reise nach Tunesien, an den Rand der Sahara. Die Wüste hinterließ einen bleibenden Eindruck.

Nach der Matura promovierte er 1920 zum Doktor der Medizin, dann ging es zunächst in die Karibik: Von 1922 bis 1925 arbeitete Gabriel gemeinsam mit seiner Frau als Tropen-Arzt für die holländische Regierung auf der westindischen Insel Bonaire. 1926 reiste das Paar nach Südostasien. Als Schiffsarzt begleitete Gabriel indonesische Mekka-Pilger nach Jeddah.

1927 war es soweit: Die Gabriels brachen zur ersten Persien-Expedition auf. Die Route verlief über Damaskus, Bagdad und den Persischen Golf nach Maskat im Oman. Schließlich gelangten sie nach Teheran und kehrten dann über Bagdad und Aleppo zurück nach Wien. Bei dieser Reise waren sie zum Teil auf den Spuren Marco Polos unterwegs.

Die zweite Persien-Expedition begann Anfang 1933, Startpunkt war Teheran. Bemerkenswert war die Durchquerung der Wüste Dasht-e-Kavir. Das danach veröffentlichte Buch „Durch Persiens Wüsten“ kommentierte der schwedische Forschungsreisende Sven Hedin so: „Es ist ein wunderbares, tüchtiges und genaues Buch.“

Bei der dritten Reise gelang die Durchquerung der südlichen Dasht-e-Lut-Wüste. Gabriel entdeckte eine versunkene Kultur im Hochland von Sarhadd an der Grenze zu Pakistan und durchquerte die Wüste Khwash in Süd-Afghanistan.

Elf Bücher veröffentlicht

Insgesamt elf Bücher veröffentlichte Gabriel. Er beschrieb darin nicht nur die Landschaften, sondern auch die Gebräuche und insbesondere die persische Gastfreundschaft. Viele Bücher wurden übersetzt, im Iran genießt der Name Gabriel eine hohe Wertschätzung.

Der Leobendorfer Karl Kadletz erinnert sich genau an ein Zusammentreffen mit Gabriel. „Es war etwa 1971, da war ich bei ihm daheim“, erzählt er. Der junge Student brauchte Material für seine Dissertation über Albert Gasteiger Khan, einen Tiroler Technikpionier in Persien im 19. Jahrhundert. „Vor diesem großen Forscher kommt man sich so klein vor“, fühlte Kadletz. „Es war beeindruckend, wie er mir Zeit und Wissen zur Verfügung gestellt hat.“

1958 zogen die Gabriels nach Wien. Alfons Gabriel hielt als Dozent Vorlesungen an der heutigen Wirtschaftsuniversität. Er starb 1976 in Wien, seine Frau Agnes im Jahr 1978.

