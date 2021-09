Nach einem ruhigen Sommerbeginn samt niedriger Infektionszahlen steigen die Covid-19-Zahlen auch im Bezirk Korneuburg wieder an. Diesen Montag lag die 7-Tages-Inzidenz bei 52,3. „Der August ist sehr wellenartig verlaufen“, schildert Bezirkshauptfrau Waltraud Müllner-Toifl, „wir waren auch schon bei einer Inzidenz von 80.“

Derzeit werden der Behörde durchschnittlich zehn bis 15 neue Fälle pro Tag gemeldet. Das sind täglich mehr Fälle als im September des Vorjahres, „und dabei hat sie Schule noch nicht begonnen“, gibt die Bezirkschefin zu denken.

Contact Tracing aufwendiger geworden

Auch der August-Vergleich mit dem Vorjahr ist wenig beruhigend: Zählte man im Jahr 2020 im August 52 Fälle, so sind es heuer mit 200 viermal so viele. Betroffen seien derzeit vor allem Reiserückkehrer und jüngere Menschen. Eine Herausforderung für das Contact Tracing stellen Heimaturlauber dar, die das Virus aus dem Ausland mitbringen.

„Wir schicken die Information dann über den Sanitätsstab in das jeweilige Land“, beschreibt Müllner-Toifl die Vorgehensweise. Bis zu fünf Personen sind jeden Tag für die Bezirkshauptmannschaft im Einsatz, um im Rahmen des Contact Tracings die Infektionsketten zurückzuverfolgen. Grundsätzlich sei das Contact Tracing aufwendiger geworden: Nicht nur gibt es jetzt mehr Sozialkontakte als während des Lockdowns, die Mitarbeiter müssten auch den Impfstatus genau erheben.

Virus wird vor allem innerhalb der Familien weitergegeben

Vorherrschend ist im Bezirk die ansteckende Delta-Variante. „Das Virus wird vor allem innerhalb der Familien weitergegeben“, erzählt die Bezirkshauptfrau. Cluster gäbe es derzeit keine, die positiven Fälle würden verstreut auftreten.

Vereinzelt gäbe es auch Impfdurchbrüche, also Personen, die trotz Vollimmunisierung an Corona erkranken. „Diese haben dann aber üblicherweise einen leichten Verlauf“, berichtet sie. Die hohe Durchimpfungsrate im Bezirk – sie liegt bei den Vollimmunisierten bei 69 Prozent – zeige erste Erfolge, ist Müllner-Toifl überzeugt, denn seit März gab es lediglich einen Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Die Person war über 80 Jahre alt und nicht geimpft.