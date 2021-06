Die Reiseziele im vergangenen Jahr hießen „Garten“ und „Balkonien“. Heuer ist das Reisen im Sommer zumindest in Europa leichter. Die NÖN hat nachgefragt, wo es die Menschen hinzieht.

„Die Nachfrage der Kunden ist noch sehr gering“, sagt Angela Hohenecker von Profi Reisen in Niederhollabrunn. Trotzdem zeichnet sich ein leichter Trend ab, gefragt sind die Destinationen Spanien und Griechenland. Fernreisen werden praktisch nicht nachgefragt, denn vor allem im asiatischen Raum sind Reiseziele wie Sri Lanka kaum zu erreichen oder es sei zu befürchten, dass man wegen Corona nicht hinkommt. Entsprechend dürftig ist auch die Ausstattung mit Reisekatalogen: „Viele Veranstalter haben kaum Unterlagen geschickt“, erklärt Hohenecker.

Verschiedene Bestimmungen erschweren Beratung

Bei der Beratung sehr kompliziert sind die jeweiligen Ein- und Ausreisebestimmungen, „der Kunde kennt sich nicht mehr aus“, so Hohenecker. Für sie bedeutet das, ständig von den verschiedensten Quellen die neuesten Informationen zu sammeln.

Besser sieht es in Gerasdorf aus. „Die Leute kommen wieder vermehrt zu uns, sie wollen wieder wegfahren“, so Renate Moser vom gleichnamigen Reisebüro, die eine „Meer-Sucht“ der Klientel ortet. Dabei werde auch auf Sicherheit wert gelegt, „es rächt sich, dass viele Buchungsplattformen vergangenes Jahr nicht erreichbar waren“.

Bei den Reisezielen stehe immer die Frage im Raum „Wo kann ich ohne Quarantäne hin?“, erklärt Moser. Neben Spanien, Italien und Griechenland ist seit wenigen Tagen auch Kroatien wieder als Destination interessanter geworden. Dabei sieht auch Moser für die Berater die große Herausforderung, dass man immer am neuesten Stand der Corona-Regelungen sein muss.

Kleinen Aufpreis bietet Stornomöglichkeit

Auch Fernreisen werden wieder stärker nachgefragt. Moser rät hier unbedingt zu einer Pauschalreise, da – ähnlich wie auch in Österreich – Gastronomie und Hotellerie in vielen Ländern erst langsam hochgefahren werden. Da immer eine große Unsicherheit bleibt, wird gegen einen kleinen Aufpreis mittlerweile auch eine Flex-Option angeboten. „Da kann man bis 14 Tage vor Reiseantritt ohne Angabe von Gründen stornieren“, erklärt Moser. Und mittlerweile kann man sich sogar gegen Quarantäne versichern. Eine gute Nach- richt gibt es für die Reisewilligen: Die Preise sind vorerst weitgehend unverändert geblieben.

Mit jedem Lockerungsschritt bei Reisen steigt das Interesse der Kunden, „es werden von Tag zu Tag mehr“, so Klaudia Mayerhuber, Filialleiterin von Ruefa in Korneuburg. Das Buchungsniveau liegt allerdings nur bei 60 bis 70 Prozent im Vergleich zum Sommer 2019 vor der Corona-Krise. Besonders nachgefragt werden derzeit Griechenland und für Selbstfahrer Italien, Kroatien und Österreich.

Selbstfahrer schätzen Unabhängigkeit bei der Abreise

Der Anteil der Selbstfahrer ist höher als in vergangenen Jahren. „Viele wollen wohl im Ernstfall die Unabhängigkeit bei der Abreise“, vermutet Mayerhuber. So mancher hat im vergangenen Jahr schlechte Erfahrungen mit Online-Buchungen gemacht, „diese Kunden schätzen auch wieder die Sicherheit und Beratung im Reisebüro“, so Mayerhuber.

Auch wenn viele Reisende gerne Prospekte wälzen, wird verstärkt auf Live-Beratung gesetzt, denn viele Hotels sind nicht mehr in Prospekten zu finden. „Wir analysieren die Wünsche und können ganz gezielt Hotels online zeigen. Das Material wird ausgedruckt oder gemailt“, erklärt die Reiseexpertin. Wichtig bei Buchungen ist auch die Information zu den Einreisebestimmungen. „Da ist der Informationsstand der Kunden ganz unterschiedlich. Wir versuchen, immer auf dem neuesten Stand zu sein“, so Mayerhuber.