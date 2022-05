Badesaison startet: „Alles ist wieder wie vor Corona“

Werbung

Nach zwei Jahren mit massiven Einschränkungen scheint es heuer wieder eine normale Badesaison zu geben. Die Freibäder im Bezirk haben bereits geöffnet. Nachdem die Wiener Bäder keine Corona-bedingten Einschränkungen haben, ist nicht mit einem Badetourismus zu rechnen. Schwimmunterricht bieten Schulen nur in Korneuburg und Stockerau an.

Vor allem Kinder und Sportschwimmer haben vom Freibereich des Erholungszen trums Stockerau schon Besitz ergriffen. „Trotz der tiefen Nachttemperaturen haben unsere Freibecken schon 22 Grad“, sagt Betriebsleiter Günter Lehner.

Er ist glücklich, dass es keine Einschränkungen bei der Besucherzahl gibt, für 5.000 Personen ist das Bad ausgelegt. Auch die Sperre der Hälfte der Liegen gehört der Vergangenheit an. Da gibt es auch Neuerungen: In einigen Wochen werden die Polyesterliegen aus dem Eröffnungsjahr 1966 durch 18 moderne ersetzt – diesmal nicht im Wellendesign, sondern mit flacher Oberfläche. Gut gesorgt wird für das leibliche Wohl: Das Restaurant „Ha2weio“ und das Buffet haben geöffnet. Für die Sicherheit sorgen die ausgebildeten Bademeister, verspricht Lehner.

Beim Berndl-Bad in Kor neuburg ist heuer alles wieder wie vor Corona, sagt Geschäftsführer Christoph Peißig. Das Freibad ist seit dem Osterwochenende geöffnet. Bis zu 6.000 Besucher dürfen auf die Anlage, „auch die Trennung zwischen Freibad und Schwimmhalle ist weggefallen“, so Peißig. Änderungen gibt es wenige, am deutlichsten werden die Neupflanzungen im Bad und davor ins Auge stechen. Neben Sträuchern wurde eine Blühwiese angelegt. Im Bad wird es in dieser Saison wieder Veranstaltungen geben, sagt der Bad-Geschäftsführer. Start ist schon am 15. Mai mit einer Kulturausstellung.

Auf weniger Tagesgäste ist man beim Badeteich Gerasdorf eingestellt, maximal 150 Karten pro Tag gibt es. Insgesamt liegt das Besucherlimit laut behördlicher Vorgabe bei 1.000, erklärt der zuständige SPÖ-Stadtrat Michael Kramer. Die Auslastung wird auf der Gemeinde-Website angezeigt. Für Speis und Trank ist beim Buffet gesorgt, seit vergangenem Jahr wird laut Kramer auf gesunde Speisen statt Schnitzel und Co. Wert gelegt.

Keine Einschränkungen gibt es in der Seeschlacht in Langenzersdorf. Laut dem zuständigen SPÖ-Gemeinderat Wolfgang Motz werden nun wieder 1.500 Saisonkarten ausgegeben, die Tageskarten gibt es ohne Grenze. „Es hat sich aber gezeigt, dass maximal 1.500 Tagesgäste kommen“, sagt Motz. Ihnen werden zahlreiche Neuerungen geboten: Die Zahl der Schilfsonnenschirme wurde verdoppelt, für den einfacheren Weg ins Wasser gibt es eine Holztreppe und für Kinder einen Trinkbrunnen. Die Thai-Massage wird verstärkt angeboten. Voraussichtlich im Juli wird der Funcourt in neuem Glanz erstrahlen. Keine Änderungen gibt es bei der Infrastruktur: Um das kulinarische Wohl der Gäste kümmert man sich bei der Seeschlachtwirtin, für die Wehwehchen sind an den Wochenenden Sanitäter im Einsatz.

Das Bad beim Auteich in Spillern ist privat und wird vom Verein für Erholung, Freizeit und Gesundheit geführt. Rund 250 Mitglieder dürfen das Gelände nutzen, Besucher sind erlaubt, sagt Sprecher Christian Lahn. Die ersten Badegäste waren bereits im 18 Grad kühlen Wasser. Noch ist das Bad nicht in Vollbetrieb, die Kantine hat nicht täglich geöffnet. Das wird sich in den nächsten Wochen ändern.

Geduld haben müssen die Fans des Werftbads in Korneuburg: Beginn ist am 1. Juni, sagt Roland Raunig vom Stadtentwicklungsfonds. Eintritt gibt es keinen, „das Bad etabliert sich immer mehr“, freut er sich. Heuer gibt es ein erweitertes Gastro-Angebot und einen vergrößerten Kinderspielplatz, zum Teil beschattet. Liegebetten mit Baldachinen werden für Urlaubsflair sorgen, vermietet werden sie von der Gastro. Wer sich bewegen will, kann Coconut-Boccia spielen.

Ein kleines Freibad gibt es auch in Gaisruck, einer Katastralgemeinde von Hausleiten. Die Besuchermüssen aber noch werten, Badebetrieb ist während der Sommerferien.

