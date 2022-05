Bargeld vom Bankomat: „Angebot ist schlecht“

Werbung

Gastronomiebetriebe wie das Gasthaus Hösch in Klement ermöglichen es, dass sowohl mit Bankomat- als auch mit Kreditkarte bezahlt werden kann. Aber: Da jede Buchung mit Kosten verbunden ist, sollte der Betrag nach Möglichkeit zehn Euro übersteigen. „Bevor mir aber ein Radfahrer verdurstet, mache ich natürlich eine Ausnahme“, sagt Beate Hösch. Diese Untergrenze ist weit verbreitet, etwa in Trafiken. Ganz ohne eine kleine Menge an Bargeld kommt man nicht durchs Leben.

Grundsätzlich müssen die Betriebe für die Hardware und dann für die Transaktion eine Grundgebühr und einen prozentuellen Anteil vom Umsatz zahlen, erklärt Hösch. Sie sieht die Möglichkeit zum Zahlen mit Karte als Serviceleistung, merkt aber, „dass das bargeldlose Zahlen immer mehr wird“.

Wer bei den immer beliebter werdenden Containern einkaufen will, in denen hauptsächlich Produkte aus der Region vermarktet werden, sollte allerdings vorher sammeln. Denn ohne Bargeld – vorzugsweise Münzen – ist ein Einkauf meist nicht möglich.

In der Pizzeria Speranza am Hauptplatz in Ernstbrunn wird ausschließlich mit Bargeld bezahlt: „Es gibt nicht wirklich eine Nachfrage nach bargeldlosem Zahlen“, berichtet Chefin Nicole Fischer. Und sollte jemand nur eine Bankomatkarte im Börserl haben, dann sind drei Bankomaten im Umgebungsbereich der Pizzeria, alle im Minutenbereich.

„Wer ein bisschen mit PC umgehen kann, macht das“

Wie kommen ältere Menschen mit den Geldautomaten zurecht? „Ich habe keine Beschwerden gehört, mit unseren zwei Banken klappt das“, sagt Leopold Blauensteiner, Obmann der NÖ-Senioren Leobendorf. Zudem habe auch in dieser Generation Telebanking Einzug gehalten. „Wer ein bisschen mit dem PC umgehen kann, der macht das“, erklärt Blauensteiner.

In Würnitz ist das Problem für Senioren deutlich größer: Bank und Bankomat befinden sich in Harmannsdorf. „Ein Handy hat zwar mittlerweile jeder, aber für Online-Transaktionen brauchen viele Senioren die Hilfe der Kinder oder einer Vertrauensperson“, sagt Luise Kasess, Obfrau vom Sozialzentrum Servus. Sie schätzt, dass rund die Hälfte der Menschen, die ins Servus kommen, keinen Internetzugang haben. „Bis vor etwa acht Jahren hatten wir noch eine Bankfiliale im Ort“, erklärt Kasess. Mittlerweile müssen Kunden dieses Bankinstituts nach Großrußbach oder Korneuburg pilgern. „Das Angebot ist schlecht“, bedauert sie.

Zum Teil springen bei der Versorgung die Gemeinden in die Bresche: Vor knapp über einem Jahr wurde die Zweigstelle der Raiffeisenbank Korneuburg in Enzersfeld geschlossen und mit der Filiale Hagenbrunn zusammengelegt. Um die wichtigen Bank-Serviceleistungen wie Bankomat und Überweisungsbox in der Marktgemeinde erhalten zu können, suchte ÖVP-Bürgermeister Gerald Glaser gemeinsam mit dem Unternehmen nach einer brauchbaren Lösung. Nun steht ein eigener Bank-Container zur Selbstbedienung neben dem Gemeindeamt.

In Stetten hat die Sparkasse vor wenigen Wochen ihre SB-Filiale geschlossen. Kurzerhand wurden die Geräte im Gemeindeamt aufgestellt, die Funktionen blieben in der Gemeinde erhalten.

Im Bezirk gibt es 47 Geldautomaten: je acht in Korneuburg, Gerasdorf und Stockerau, drei in Ernstbrunn, 13 weitere finden sich in den übrigen Gemeinden.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.