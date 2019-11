Fast in jeder Bezirksgemeinde gibt es kleine Veranstaltungen, bei denen Punsch ausgeschenkt wird und Kekse verkostet werden können. Doch es gibt auch

große Adventmärkte mit eigenem Unterhaltungsprogramm. Schon in dieser Woche geht es los.

30 Standler in Barockkostümen

Am 22. November wird der Korneuburger Adventmarkt vor dem Rathaus eröffnet. 22 Standler werden ihre Waren anbieten, acht bieten Kulinarik. Für die kleinsten Besucher dreht sich wieder ein weihnachtlich geschmücktes Karussell, erzählt Christine Stadler vom Stadtmarketing. Finanziell sei der Adventmarkt für die Stadt eher kein großer Gewinn, so Stadler, „aber der kulturelle Gewinn zählt!“ Denn Weihnachtsbaum, Punsch und Kekse gehören zum Advent, ist sie überzeugt. Die Standler sind übrigens durchwegs aus Korneuburg.

Mittelalterliches Flair wird am 14. und 15. Dezember im Rathaus Korneuburg und im Innenhof gezeigt. Der Bogen spannt sich von alter Handwerkskunst und Handarbeit bis zum Kunsthandwerk und einem kulinarischen Angebot nach mittelalterlichen Rezepten.

In Stockerau gibt es seit drei Jahren den barocken Christkindlmarkt am Rathausplatz. Vier Tage lang präsentieren 30 Standler in Barockkostümen ihre Waren. Bei der Auswahl der Stände werde darauf geachtet, dass der Mix passt, so Andrea Schwarz vom Stockerauer Stadtmarketing WISTO. Es gibt nur vier Gastro-Stände, der Rest sind Vereine und kleine Standler aus der Region. Neu ist eine Bastelstube für Kinder im Rathaus. Ein Geschäft macht die Stadtgemeinde laut Schwarz mit dem Weihnachtsmarkt übrigens nicht.

Am Sparkassaplatz in Stockerau findet seit vielen Jahren der Weihnachtsmarkt statt, organisiert von den Standlern unter der Federführung von Verena Hagelkruys. „Die Wirtschaft hat uns vorgehalten, was der Markt immer gekostet hat“, so Hagelkruys. Deshalb erledigen die etwa zehn Standler nun alles selbst. „Alles Geld, das durch Standmieten und Spenden eingenommen wird, geht direkt ins Programm“, erklärt Hagelkruys.

Burlesque-Show in Stockerau

Abseits vom Umsatz der Standler müsse sich der Markt nicht rechnen, es reiche eine „gesunde Null“. Aus den Einnahmen der Organisation wurden heuer 1.000 Punschhäferln mit einem eigenen Aufdruck angeschafft. Die Standler und Künstler sind wie Hagelkruys alle aus Stockerau. Die Eröffnung ist am 22. November, das Programm bezeichnet sie als „ein bisserl verrückt“; der Bogen spannt sich von Lesungen für Kinder bis zu einer Burlesque-Show mit der Stockerauerin Michaela Wolf alias Wendy Night.

Zum bereits 13. Mal findet der Leobendorfer Advent statt. Tief in den Gewölben der Kellergasse und rund um den Pfarrhof werden Schaukünstler wie z.B. ein Kerzenzieher ihr Können zeigen. Weihnachtliche Produkte, kulinarische Schmankerln und die Blasmusik dürfen natürlich nicht fehlen, für die Kids gibt es ein Kinderbacken.

In Langenzersdorf gibt es zwei Adventmärkte: bei der Kirche St. Katharina und den Kunstad ventmarkt im Festsaal. Bei der Kirche werden 15 Stände ein bunt gemischtes Angebot zeigen; alle sind aus der Region, heißt es vonseiten der Gemeinde. Beim Kunstadventmarkt sind auch Aussteller dabei, die aus dem Umland kommen.

49 Stände vor dem Rathaus bietet der Gerasdorfer Adventmarkt am 30. November und 1. Dezember. „Viele Vereine sind dabei, die anderen Standler sind alle aus der Region“, so Cornelia Kröll von der Gemeinde Gerasdorf. Erstmals wird im Rathausgarten Kunsthandwerk gezeigt. Am Samstag gibt es ein Kinderbacken, am Sonntag kommen um 14 Uhr Weihnachtsmann und Christkind in der Kutsche. Vereine zahlen für die Stände nicht, „wenn es zufällig einen Überschuss für die Gemeinde gibt, wird er für soziale Projekte verwendet“, erklärt Kröll.