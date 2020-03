Ob Sarka Till in Ernstbrunn, Silvia Lich tenwallner in Stockerau, Julia Schachner in Sierndorf oder Sandra Hochfelsner in Rußbach bzw. Stetteldorf: Gleich mehrere Ärzte mussten in den letzten Tagen in Quarantäne. Der Grund: Corona-Erkrankte haben die Praxis besucht.

„Wer Angst hat, vom Coronavirus betroffen zu sein, der sollte zu Hause bleiben und den Notruf 1450 anrufen“, appelliert der Laaer Arzt Wolfgang Wiesinger, der in Ernstbrunn Sarka Till vertritt. Die Ärztin selbst ist zwar in Quarantäne, aber nicht am Virus erkrankt.

Auch der Stockerauer Stadtarzt Amir Baradar verweist auf die Notrufnummer: „Bei Verdacht bitte nicht Ärzte oder Ambulanzen besuchen, sondern an das halten, was tagtäglich in die Medien gepredigt wird“, mahnt er. Dazu zählen auch persönliche Schutzmaßnahmen: Bei Husten oder Niesen sollten Mund und Nase bedeckt werden. Augen, Nase und Mund sollten nicht berührt werden, um eine Virenübertragung zu vermeiden. Eine gesunde Distanz zum Gegenüber sollte beachtet werden.

„Derzeit werden die Apotheken regelrecht gestürmt. Dabei reicht es im Normalfall völlig aus, sich die Hände regelmäßig und gründlich zu waschen und auf engen Kontakt zu verzichten“, macht Baradar bewusst. In letzter Konsequenz könnten Hamsterkäufe in der Apotheke bedeuten, dass dem Gesundheitsbereich zu wenige Materialien zu Verfügung stehen, und weitere Ausfälle von Ärzten könnten zu einem Engpass bei der medizinischen Versorgung in der Stadt führen.

Auch Unternehmern rät Ba radar zur Besonnenheit: „Ich hatte am Montag gleich drei Patienten, die von ihrer Firma zu mir geschickt wurden. Ich sollte ihnen eine Bestätigung ausstellen, dass sie nicht an Corona erkrankt sind“, schildert er. Ärzte dürfen jedoch keinen Test vornehmen, und die Corona-Symptome sind oftmals mit jenen von Grippe oder Verkühlungen ident. Mittlerweile hat Baradar auch die nötige Ausrüstung erhalten, um Corona-Erkrankte zu Hause zu besuchen.