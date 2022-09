Beisitzer für Wahl gesucht

Werbung Hot-Spot der Kunst-Szene: Anzeige GALERIE im ZENTRUM

Die beiden Großparteien stellen keine Kandidaten: Was sagen ÖVP und SPÖ im Bezirk dazu? „Nachdem der amtierende Präsident Van der Bellen entschieden hat, wieder anzutreten, gab es natürlich interne Beratungen“, berichtet ÖVP-Bezirksparteichef Andreas Minnich. Man habe „jetzt genug he rausfordernde Zeiten, die die Regierung fordern“: Somit sei es logisch, keinen Kandidaten aufzustellen, sondern eine Wahlempfehlung abzugeben.

„Ich finde es schon ein bisserl schade, dass die SPÖ keinen eigenen Kandidaten hat“, sagt SPÖ-Bezirksparteivorsitzender Martin Peterl. Allerdings ist er der Meinung, „dass wir mit dem derzeitigen Bundespräsidenten eine Person im Amt haben, die die Krisen recht gut gemeistert hat“.

Ganz auf einen Kandidaten will sich Peterl nicht festlegen, „dass ich mir als Bundespräsidenten keinen aus dem rechten Lager wünsche, ist aber bekannt“, räumt er ein. Er schätzt, dass die Wahl noch spannend werden könnte, wenn es zu einer Stichwahl kommt, „dann hat Van der Bellen das gesamte rechte Lager gegen sich“. Sollte Van der Bellen in eine zweite Amtszeit gehen, rechnet er danach wieder mit einem SPÖ-Kandidaten: „In sechs Jahren ist die politische Landschaft wieder ganz anders.“

Freiwillige Wahlhelfer sind gern gesehen

Probleme sieht Peterl für die Stadt Korneuburg noch bei den Wahlbeisitzern: „Wir müssen 40 Freiwillige stellen, die an einem Sonntag arbeiten und nicht einmal einen eigenen Kandidaten haben.“ Mit diesem Problem kämpft auch Stadtchef Christian Gepp (ÖVP): „Wenn ein Freiwilliger mitmachen will, ist er gerne gesehen!“

In vielen Gemeinden hat man die Wahlbeisitzer aber schon beisammen. Dies gilt etwa für Stetten ebenso wie für Harmannsdorf, wo fünf Wahlsprengel zu besetzen waren. Die Beisitzer für acht Wahlsprengel in Ernstbrunn hat Bürgermeister Horst Gangl schon gefunden, „aber es wird immer schwieriger“, sagt der Ortschef. Sogar in Stockerau, größte Stadt des Bezirks, sind laut Bürgermeisterin Andrea Völkl alle Wahlsprengel besetzt. Der Schlüssel der Wahlhelfer richtet sich nach dem Ergebnis der letzten Nationalratswahl.

