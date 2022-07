Beschimpfungen sind in öffentlichen Bädern an der Tagesordnung

Werbung

Für das Personal im Stockerauer Bad wird die Arbeit immer schwerer. Täglich gebe es Diskussionen und Streitigkeiten mit Eltern, deren Kinder sich nicht an die Regeln im Bad halten, erzählt Betriebsleiter Gerhard Lehner. Dabei hagle es meist massive Beschimpfungen für das Personal. Die Bademeisterin, die heuer zum ersten Mal ihren Dienst versieht, wird laut Lehner sehr oft von Jugendlichen und Eltern ignoriert.

Mittlerweile sei auch die Polizei häufig zu Gast; allerdings nicht zum Schwimmen, sondern um Streit zu schlichten oder wie neulich fünf Jugendliche quer durch da Bad zu verfolgen. Die Konsequenzen: Rauswurf für einen Tag bis hin zum Badeverbot für die heurige Saison. Dass Badegäste immer aggressiver werden, hängt laut Lehner nicht mit der Hitze zusammen; diese Entwicklung sei schon die ganze Saison zu bemerken.

Ähnlich ist die Situation in der heurigen Saison laut Geschäftsführer Christoph Peissig auch im Berndl-Bad in Korneuburg. „Die Zeit, als ein Bademeister eine Respektsperson war, ist vorbei“, sagt er. Beschimpfungen seien an der Tagesordnung, erst unlängst habe eine Besucherin, die sich aufgeregt hatte, einem Bademeister die Sonnenbrille vom Kopf geschlagen. Mittlerweile sei die psychische Belastung für das Personal schon grenzwertig.

Wer massiv gegen die Badeordnung verstößt, wird auch in Korneuburg des Bades verwiesen. Im Schnitt einmal pro Woche wird die Polizei bei renitenten Gästen zur Unterstützung gerufen, sagt Peissig. Mittlerweile sind an Wochenenden Securitys zur Überwachung der Parkordnung und zur Unterstützung des Personals im Einsatz.

Ungleich friedlicher geht es an der Seeschlacht in Langenzersdorf zu, dem verantwortlichen SPÖ-Gemeinderat Wolfgang Motz sind keine Probleme bekannt. Allerdings versieht neben dem normalen Personal schon länger ein Security-Mitarbeiter Dienst.

Auch vom Badeteich Gerasdorf sind kaum Vorfälle bekannt. Bei zwei, drei Diskussionen mit Gästen habe das geschulte Personal die Situation rasch klären können, sagt der zuständige SPÖ-Stadtrat Michael Kramer.

Nicht nur Pöbeleien und Streiterein machen dem Personal das Leben schwer, Eltern achten auch viel zu wenig auf ihre Kinder, sagt Lehner. Zum Glück glimpflich endete der Badetag in Stockerau für zwei Kinder: Sie waren untergegangen, konnten von Bademeistern aber blitzschnell geborgen werden. Ihre Eltern hatten nichts bemerkt.

Im Berndl-Bad kritisiert Peissig, dass Eltern nicht auf ihre Kinder achten, die erst ab zwölf Jahren alleine ins Becken dürfen.

