Besinnliche Feiern im Kreis der Familie

Nach zwei Jahren der Einschränkungen darf Weihnachten wieder normal gefeiert werden. Die Promis setzen auf Familie und ein besinnliches Fest.

„Wir feiern gemütlich und essen gut“, sagt die in Leobendorf beheimatete Jazz Gitti. Heuer trifft sich die Familie bei Tochter Shlomit, zu siebent wird gefeiert. Ob es einen Baum geben wird, ist noch nicht bekannt, „manchmal macht Shlomit etwas Futuristisches“.

Sie selber würde einen Baum traditionell schmücken, sagt die Sängerin. Auf den Tisch kommt ein Truthahn, „den macht Shlomit sensationell“. Sie selbst steuert die Salate bei, am wichtigsten ist ihr dabei „Weihnachtssalat mit Mayonnaise, Kartoffeln, Karotten, Erbsen und Mais“. Das Singen von Weihnachtsliedern ist nicht fix vorgesehen, es geschieht eher spontan. Entscheidend bei der Weihnachtsfeier ist: „Wir haben es immer sehr lustig.“

Einen Marathon hat der Maler und Entertainer Günter Frank am Heiligen Abend zu bewältigen: Von seiner Tochter geht es zu seiner Schwester und zur Lebensgefährtin, „und überall muss ich a bisserl essen“. Den Weihnachtsabend begeht er ruhig und besinnlich, er reflektiert, wie das Jahr war.

Nach einem wirtschaftlich herausfordernden Jahr samt arbeitsreichem Ausklang wird Stimmwunder Wolf Frank Weihnachten heuer sehr geruhsam im Kreis seiner lieben Familie in Stockerau verbringen. Da gehören ein Christbaum und das traditionelle Fischessen dazu. Frank: „Die letzten zwei Jahre haben gezeigt, wie wichtig es ist, eine intakte Familie und einen verlässlichen Freundeskreis zu haben.“

Ruhig und entspannt geht es am Heiligen Abend bei Bezirksfeuerwehrkommandant Wilfried Kargl zu. Da wird er mit seiner Lebensgefährtin zu zweit feiern, auf den festlichen Tisch kommt Karpfen. Zuvor, gegen 16 Uhr, besucht er die Alarmzentrale; gemeinsam Kaffee und Weihnachtsgebäck genießen, das hat Tradition.

Heiß her geht es bei Kargl am Stefanitag: Ab Mittag kommt die Familie zusammen, über 20 Personen sind eingeladen. Dazu gibt es ein reichhaltiges Buffet, das von Antipasti über Toast und Fisch bis zu Hummus reicht. Eine besondere Spezialität sind Kokoskuppeln, von der Mutter seiner Lebensgefährtin, „sie macht immer rund 500 Stück“, so Kargl. Mit Kindern und Enkelkindern wird dann gefeiert – „mit open end“, wobei die Feier für den obersten Feuerwehrmann im Bezirk jäh zu Ende gehen kann.

Beim stellvertretenden Bezirkspolizeikommandanten Alois Schnaitt gehen die Weihnachtsfeiern über vier Tage. Schon am 23. trifft sich seine große Familie mitsamt den Enkerln. Im kleinen Kreis wird dann der Heilige Abend begangen, bevor an den folgenden Tagen die Eltern am Programm stehen. Das Weihnachtsmenü ist noch ein Geheimnis von Schnaitts Gattin, er weiß aber, dass die einzelnen Mahlzeiten eher nicht üppig ausfallen werden. Was aber sicher ist: Gemeinsam wird man Weihnachtslieder singen.

Bei Florian Hinteregger, Leitstellenleiter von Notruf NÖ im Bezirk und Vizebürgermeister von Sitzendorf an der Schmida, wird Weihnachten sehr besinnlich gefeiert. Am Nachmittag des 24. besucht er die Blaulichtorganisationen, danach ist er für seine Familie da. Extrem aufgekocht wird nicht, „es wird einfaches, schlichtes Essen geben“, verrät Hinteregger.

Die Bezirkskommandantin des Roten Kreuzes, Angelika Weiler, feiert „ruhig im kleinen Kreis der Familie mit Opa, Oma und Tante“. Ungewöhnlich ist das Menü: „Rostbratwürstel mit Opas selbst gemachtem Sauerkraut.“ Was nicht zu kurz kommt, ist die Musik, es wird gemeinsam mit den Kindern gespielt.

