Kurzarbeit und aufgebrauchter Urlaub bringen im Sommer neue He rausforderungen für die Kinderbetreuung. Mit dem Offenhalten der Kindergärten hat das Land darauf reagiert. Die NÖN hat sich umgehört, wie die Gemeinden im Bezirk reagieren. „Wir sind am Erheben, es wird vom Bedarf abhängen“, ist zumeist zu hören. Entscheidend ist auch die Größe der Gemeinde.

Kleinste Gemeinde ist Stetteldorf. „Bis Ende Juni führen wir die Bedarfserhebung durch“, erklärt Amtsleiter Florian Gold. Je nachdem, wie viele Betreuungsplätze nötig sind, ist es möglich, mit einer größeren Gemeinde wie Hausleiten zusammenzuarbeiten.

„Ich befürworte den durchgehenden Betrieb in den Kindergärten.“Magdalena Batoha, ÖVP-Bürgermeisterin Leobendorf

Heuer sei die Betreuung ein großes Problem, „weil einige Eltern wegen Corona zum Teil ihren Urlaub aufbrauchen mussten“, weiß auch der ÖVP-Bürgermeister von Enzersfeld, Gerald Glaser. Noch ist nicht fix, wie groß der Bedarf an Betreuungsplätzen ist. „Eventuell machen wir eine gemeinsame Betreuung mit Hagenbrunn – da ist auch die Entfernung zumutbar“, so Glaser. Diese Lösung gilt auch für die Volksschulen der beiden Gemeinden.

Mit einer Sommerbetreuung im Kindergarten mit 60 bis 65 Prozent des Normalstands rechnet Ernstbrunns ÖVP-Bürgermeister Horst Gangl: „Der Bedarf wird hoch sein, das war er schon immer.“ Fraglich sei, wie sich die Betreuungsangebote personell ausgehen sollen.

Für Schulkinder gibt es wieder die Regelung, dass die Schule die ersten und letzten drei Ferienwochen geöffnet ist. Natürlich sei die Hilfe von Freiwilligen bei der Betreuung wichtig, „aber ich arbeite schon aus Sicherheitsgründen mit Professionisten – selbst wenn diese Geld kosten“, erklärt Gangl. Ähnlich der ÖVP-Bürgermeister von Harmannsdorf, Norbert Hendler: „Derzeit laufen die Erhebungen, dann wird entschieden, ob die Betreuung mit oder ohne Landespädagogen erfolgt.“

„Ich befürworte den durchgehenden Betrieb in den Kindergärten. In Wien sind die Kindergärten auch ganzjährig geöffnet“, erklärt Leobendorfs ÖVP-Bürgermeisterin Magdalena Batoha. Damit es in den Familien sicher kein Betreuungsproblem gibt, wird auch für die Schulkinder neun Wochen lang ein Programm angeboten. Die Zahl der Anmeldungen ist übrigens höher als in den vergangenen Jahren.

Im Gegensatz zu den Landeskindergärten hat die private Kindergruppe Kunterbunt in Stockerau im Sommer fast durchgehend geöffnet. Nur in der letzten Woche vor Schulbeginn ist wegen der Generalreinigung geschlossen.

„Wir sitzen bei den Papierstößen für die Sommerplanung. Normal wäre das zu dieser Zeit bereits fertig“, beschreibt Leiterin Eva Ehn die aktuelle Situation „Jeden Tag ein Organisa tionsaufwand, weil sich bei den Eltern ständig etwas ändert: Sie haben andere Arbeitszeiten oder die Kurzarbeit wird verlängert“, nennt sie die Schwierigkeiten.

Der Bedarf ist laut Ehn heuer ganz unterschiedlich, „manche Eltern haben ihren gesamten Jahresurlaub aufbrauchen müssen.“ Anderseits würden

einige schon wissen, dass sie zwei Jahre lang kürzer arbeiten werden, da sei kein Bedarf gegeben. Die Folgen: „Uns sind etliche Plätze weggebrochen, wir haben ein Minus von rund zehn Prozent“, so Ehn. Auch die Betreuer machen teilweise im Sommer Urlaub, weil sie schulpflichtige Kinder haben. Auf den Umfang der Betreuung habe das aber keinen Einfluss, beruhigt Ehn: „Da wird zusätzliches Personal eingestellt – Pädagogik-Studenten oder ehemalige Zivildiener.“

„Wir werden unser Bestes geben“, verspricht die Stockerauer ÖVP-Bürgermeisterin Andrea Völkl. Eventuell werden Kindergärten zusammengelegt, das ist bei den Einrichtungen „Kloster“ und „Schafarik-Straße“ lang geübte Praxis. Noch ist man mitten in der Bedarfserhebung. „Wir müssen flexibel in der Planung sein“, kündigt Völkl an. Auch für die Schulkinder werde es nicht an Betreuungsmöglichkeiten mangeln: Neben dem Ferienspiel gibt es auch Angebote von den Sportvereinen.

In Korneuburg wurde die Befragung der Eltern gerade gestartet, berichtet ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp, deshalb ist die genaue Planung bezüglich der Kindergärten noch nicht erfolgt. Fest stehe aber schon: „In den Schulen sind noch Betreuungsplätze frei.“