Bewegungsmangel bei Kindern: „Haben jetzt die Generation Null Bock“

Seit über 20 Jahren bietet man in der Gitti City in Stockerau spezielle Bewegungsprogramme für Kinder an, für „BAMSEPTA“ erhielt man sogar eine Auszeichnung. Lockdowns, Corona und fehlender Turnunterricht haben bei den Kids zu massiven Defiziten bei der sozialen Kompetenz geführt, sagt Chefin Brigitte Scheidl. Dies bestätigt Tochter Karina und erklärt: Um überhaupt erst Bewegung machen zu können, brauche es Vorarbeiten, etwa, dass die Kinder gerade stehen und ruhig sind.

Als Folge der Corona-Bestimmungen und mangelnder Sozialisierung sei es schon schwierig, die spielerische Vorgabe „Wir bilden einen Kreis und halten uns an den Händen“ umzusetzen. Kleinkinder seien das nicht gewohnt, es bessere sich aber mit zunehmendem Alter, sagt Karina Scheidl. Als dramatisch bezeichnet Brigitte Scheidl, dass den Kindern die Koordination fehlt. Übungen wie das Balancieren auf der umgedrehten Bank schaffen die Kids kaum.

Damit einher gehen auch mangelnde Beweglichkeit und ganz massiv das mangelnde Selbstvertrauen, sagt Karina Scheidl. Das „Ich trau mich nicht“ bremse die Kinder massiv ein. Erfreulich sei hingegen, dass man bei regelmäßigem Training „von Stunde zu Stunde einen Fortschritt erkennt“.

Brigitte Scheidl nimmt allerdings auch die Eltern in die Pflicht und spart nicht mit Kritik: „Kinder mit Migrationshintergrund sind oft besser beisammen“, konnte sie beobachten. Diese Kids seien mehr im Freien und die Eltern würden mehr mit ihnen unternehmen.

Peter Rathammer von der Bewegungsinitiative Langenzersdorf hat während des ersten Lockdowns die Initiative onlineturnstunde.at gegründet. „Es muss was geschehen“, war der Gedanke, als alles stillstand, alle Kurse ausfielen. Zusammen mit anderen Trainern entwickelte er verschiedene Bewegungseinheiten – erst für Kinder in verschiedenen Altersstufen, dann auch für Erwachsene.

Während jedem Lockdown wurden diese Turnstunden aktiviert, zuletzt heuer im Februar. Zu Spitzenzeiten waren 140 Kinder zugleich zugeschaltet. Stolz ist Rathammer auf den Erfolg mit dem Eltern-Kind-Turnen: „So viele Teilnehmer zugleich an einen Ort zu bringen ist nur online möglich.“

All diese Online-Angebote können nur unterstützend sein. Vor allem Volksschüler seien „nicht mehr Turnsaal-geeicht“, sagt Rathammer. Die Kinder hätten sich zwar im Freien bewegt, aber das Geräteturnen und das dafür nötige Gefühl blieben auf der Strecke. „Der Spielplatz ist zu wenig selektiv“, sagt der Trainer. Trotzdem setzt er Hoffnung in die tägliche Bewegungseinheit, die im Herbst kommen soll, weil der Bezirk zur Modellregion wurde.

„Ich habe die in den Kursen, die sich eh bewegen wollen“, sagt die Präsidentin der Sportunion Stockerau, Ilse Wimmer. Auch sie berichtet, dass die Kinder Defizite im sozialen Verhalten hätten, was sich aber rasch lege. Was für sie viel schlimmer ist: „Der natürliche Bewegungsdrang ist abhandengekommen.“

Ungleich schwieriger ist die Motivation beim Turnen. Die Kinder müssten wieder lernen, dass Leistung, auf die man stolz ist, auch einmal wehtun kann. „Wir haben jetzt leider die Null-Bock-Generation, die mangelnde Fitness auf die Pandemie schiebt“, so Wimmer.

