„Es gibt in Österreich derzeit genug Blutkonserven, die Versorgung ist gesichert“, beruhigt das Rote Kreuz. Aber der Bedarf an Blut mache keine Sommerpause und Blutkonserven sind maximal 42 Tage haltbar. Deshalb gab es heuer im Bezirk trotz Corona 28 Aktionen, bei denen es 2.261 Einzelspenden gab. Die NÖN hat Spender und Organisatoren nach ihrer Motivation gefragt.

„Es sind deutlich mehr Leute gekommen, als erwartet“, freut sich etwa Rot-Kreuz-Mitarbeiterin Jasmin Berthold über das große Interesse an der Sommer-Blutspendeaktion in Ernstbrunn vor rund zwei Wochen. Corona habe keinen Einfluss gehabt, „wir hatten einen guten Durchschnitt mit 53 Spenden“, zieht Berthold Bilanz.

Erfreulich sei gewesen, dass viele Junge dabei waren. Weil das Rot-Kreuz-Haus nach den Covid-19-Regeln zu klein war, wich man in die Volkshalle aus. Obwohl der Platz somit reichlich vorhanden war, blieb man der Tradition in einem Punkt treu: Verpflegung für die Spender gab es keine.

Organisator und Rekordspender zugleich ist Josef Wolf aus Niederrußbach. Seit fast 40 Jahren werden in Niederrußbach und Stetteldorf je zwei Blutspendetermine pro Jahr durchgeführt und Wolf war immer mit dabei und organisiert auch die Termine.

Am vergangenen Sonntag gab er zum 168. Mal sein Blut – beim ersten Spendetermin seit Corona. Und da hatte sich einiges geändert: Größere Abstände und Kaltverpflegung statt heißer Würstel.

„1972 war ich erstmal bei einer Aktion dabei. Zum Blutspenden war ich noch zu jung, aber Flugzettel zur Bewerbung konnte ich verteilen“, erinnert sich der 65-Jährige. Fünf Mal im Jahr spendet Wolf seit Jahrzehnten Blut. Als er selber einmal im Spital war, hatte er gesehen, wie wichtig Blutkonserven sein können.

„Das ist ein Helfen wie auch bei der Feuerwehr“, so Wolf. Dabei kommt auch der Ehrgeiz nicht zu kurz: „Man setzt sich Ziele! 50 Spenden, dann 100, 150, …“ Nächstes Ziel für Wolf ist die 175. Spende, die könnte er Ende 2021 schaffen. Und noch einen Vorteil beim Blutspenden sieht Wolf: „Das ist ja fast eine kleine Gesundenuntersuchung“, spielt er auf die gründliche Kontrolle der Blutspenden an.

Robert Schwimmer aus Korneuburg ist einer der fleißigsten Spender im Bezirk. Insgesamt 198mal hat er Vollblut oder eine Komponentenspende wie etwa Thrombozyten gegeben. „Es ist die einfachste Art, wie man anderen Menschen helfen kann“, erklärt Schwimmer. Prägend war für den 49-Jährige, „als ich einmal als Ersthelfer zu einem schweren Autounfall kam.“

Alfred Wald aus Ernstbrunn hat bereits 150 Mal Blut oder Komponenten gespendet. Als Notfallsanitäter bei der Wiener Berufsrettung und First Responder in Ernstbrunn sieht er das Blutspenden als Selbstverständlichkeit an. „Es tut mir nicht weh, aber mir geht es gut, wenn ich jemand anderem damit helfe“, lautet sein Motto.

„Als Universalspenderin war ich schon über 50 Mal spenden“, erklärt die ÖVP-Bürgermeisterin von Leobendorf, Magdalena Batoha. Ein Pflichttermin ist dabei immer der 1. November, da ist seit vielen Jahren im Pfarrhof von Leobendorf eins Spendeaktion.

Dabei fällt es ihr nicht leicht, weil sie keine Nadeln sehen kann und bekennt: „Für mich ist Blutspenden ein sehr großes Opfer!“ Allerdings zähle immer der Gedanke, „was, wenn ich einmal Blut brauche?“ Toll findet Batoha, dass sie kurz nach der Spende per SMS erfährt, in welchem Spital ihr Blut verwendet wurde.

Anfang Juli lud die Feuerwehr Harmannsdorf-Rückersdorf zum Blutspenden ein. Obwohl der Termin an einem Wochentag stattfand, „waren die Leute da“, freut sich der stellvertretender Feuerwehrkommandant Bernhard Kronberger. Ein Rückgang der Spender sei nicht zu bemerken gewesen. Die Terminabsprache an sich ist laut Kronberger problemlos, „meistens macht man sich das schon zwei Jahre im Vorhinein aus.“

Schwieriger war, auf die Corona-Bestimmungen Rücksicht zu nehmen. Erst wurde Fieber gemessen, dann ging es zum Wartebereich im Freien. Die traditionelle Ausspeisung mit Würstel und einem Achtel Rot fiel ebenso aus, wie sämtliche Ehrungen.

Diese werden im Herbst nachgeholt, verspricht Kronberger, denn es gibt auch eine ganz besondere Ehrung: Die 3.500. Blutspende in Harmannsdorf wurde abgegeben. Wer der Spender oder die Spenderin war, bleibt aber noch ein Geheimnis.