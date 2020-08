Etwas über zehn Millionen Euro investiert der Bund für den Breitbandausbau im Bezirk. Im Auftrag des Landes ist die nöGIG in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden für die Arbeiten zuständig. Zusätzlich verlegen auch private Betreiber wie A1 oder Kabelplus Glasfaserkabel.

Rund vier Millionen Euro stehen für den Glasfaserausbau in Sierndorf bereit. „Wir sammeln dafür noch Unterschriften“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Gottfried Muck. Denn erst müssen 40 Prozent der Bevölkerung zustimmen, dass sie einen Breitbandanschluss wollen. „Der Ausbau ist sicher nötig, die Bürger brauchen und wollen eine gute Versorgung“, so Muck. Derzeit sei in Katastralgemeinden wie Oberhautzental und Senning das Funknetz zum Teil besser als das Festnetz.

„Wir sind dabei“, freut sich der Stetteldorfer ÖVP-Bürgermeister Josef Germ. Die Unterschriften sind gesammelt, die geforderten 40 Prozent wurden problemlos erreicht. „Der Ausbau ist sehr dringend notwendig“, so Germ. Durch Homeoffice sei man an die Kapazitätsgrenzen gestoßen, „der Wunsch nach einem Breitbandausbau hat sich durch Corona verdoppelt“.

Von Stetteldorf aus sollen auch die beiden Katastralgemeinden von Hausleiten, Gaisruck und Pettendorf, versorgt werden. Im Zuge einer Besprechung vor wenigen Tagen wurde Germ und seinem Hausleitener ÖVP-Amtskollegen Josef Anzböck versichert, dass das Projekt in Begutachtung sei.

Man hoffe, dass im Herbst mit den Arbeiten begonnen werden kann. In Hausleiten hat A1 die Leitungen bis zu den Verteilerkästen aufgerüstet, doch mit dem Projekt von Bund und Land komme Breitband praktisch bis an die Haustüre. „Glasfaser ist die Zukunft“, so Anzböck.

„Man ist gerade noch ausgekommen“, beschreibt Ernstbrunns ÖVP-Bürgermeister Horst Gangl das Festnetztempo zu Zeiten von Homeoffice und Distance Learning. Noch bis Ende August arbeitet A1 am Glasfaserausbau.

„9.500 Laufmeter Glasfaserkabel wurden verlegt, 13 Verteilerkästen wurden in Ernstbrunn und den Katastralgemeinden installiert“, weiß Gangl. Vom Tempo des Systems können sich die Bürger übrigens ab 31. August am Kirchenplatz in Ernstbrunn überzeugen.

Eingebremst ist derzeit das Internet-Tempo in Leitzersdorf. Zwar wurde im Gemeinderat bereits beschlossen, dass für Leitzersdorf und die Katastralgemeinden ein Breitbandausbau angestrebt wird, der Wechsel im Bürgermeisteramt und dann Corona haben laut ÖVP-Bürgermeisterin Sabine Hopf allerdings für Verzögerungen gesorgt. Die fast 1,3 Millionen Euro, die für ihre Gemeinde für den Breitbandausbau vorgesehen sind, will auch sie abholen.