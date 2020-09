„Die gelbe Ampel im Bezirk ist berechtigt. Wir müssen uns allesamt bei unseren Sozialkontakten wieder mehr zurücknehmen und uns der nötigen Hygienemaßnahmen und der Maskenpflicht wieder bewusster werden. Es geht darum, dass das öffentliche Leben – Schule, Kindergarten, Pflegeheime, Arbeitsplätze – gesichert ist. Wir sind allesamt gut über den Sommer gekommen, in anderen Ländern wurden die Maßnahmen nie so weit gelockert wie in Österreich.“

Andrea Völkl, Bürgermeisterin in Stockerau (ÖVP)

„Die Ampelkommission trifft ihre Entscheidung nach wissenschaftlichen Fakten und ohne politischen

Einfluss, somit gehe ich davon aus, dass das passt. Von den Infektionszahlen her ist eigentlich das ganze Weinviertel mittlerweile gelb, aufgrund der Nähe zu Wien und der Pendlerbewegung auch erklärbar.

Die Infektionszahlen sind in den letzten sieben Tagen im Bezirk um 20 Prozent gestiegen, das dürfte ein Hauptgrund sein. Beim SV Spillern befanden sich zahlreiche Spieler in Quarantäne, die positiv Getesteten haben keine oder sehr milde Symptome. Die Situation für den Amateursport ist aufgrund der Absonderung für zahlreiche Sportler schwierig, da sie Auswirkungen auf den Beruf bzw. die Ausbildung hat.“

Thomas Speigner, Bürgermeister in Spillern (SPÖ)

„In Gerasdorf bei Wien haben wir derzeit zwölf aktive Fälle. Der Höchstwert lag im Frühjahr bei zehn. Es ist also wieder erhöhte Vorsicht geboten. Veranstaltungen finden bis Jahresende weitgehend nicht statt. Auch auf die beliebten Adventmärkte in allen fünf Ortsteilen werden wir verzichten müssen.“

Alexander Vojta, Bürgermeister in Gerasdorf (SPÖ)