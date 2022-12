Corona-Hilfe: Wie viel Firmen erhalten haben

Werbung

Bestimmte Covid-Wirtschaftshilfen des Bundes sind in der Transparenzdatenbank öffentlich zugänglich. Dabei finden sich ein Ausfallsbonus ebenso wie Verlustersatz, Fixkostenzuschuss und Lockdown-Umsatzersatz.

Die Höhe der Hilfe steht in Relation zum Geschäftsgang. Im Ranking der höchsten ausgezahlten Summen in einigen Gemeinden finden sich bekannte aber auch unbekannte Unternehmen. Nach Branchen sind Gesundheitsunternehmen, Beherbergungsbetriebe und Restaurants betroffen.

Grundsätzlich sind nur Hilfen ab mehr als 10.000 Euro aufgelistet. Sehr viele Unternehmen bewegen sich im niedrigen fünfstelligen Bereich. So mancher Betrieb hat eine sehr hohe Wirtschaftshilfe erhalten. Bei näherer Betrachtung ist es auch einleuchtend, warum.

Die HAVI Logistics GmbH hat in Korneuburg mit fast 1,4 Millionen Euro im Jahr 2021 die höchste Hilfe in der Bezirkshauptstadt erhalten. Das Unternehmen ist ein in 37 europäischen Ländern aktiver Logistikdienstleister für die Lebensmittelindustrie.

In Stockerau ging die höchste Einzelzuwendung im Jahr 2021 an das City Hotel. Lockdown und das nahezu völlige Fehlen von Reisenden haben dazu geführt, dass über 556.000 Euro ausgeschüttet wurden.

Spitzenreiter im Bezirk ist Cashpoint Solutions mit Sitz in Gerasdorf. Fast 1,4 Millionen Euro wurden 2021 an das Unternehmen überwiesen. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass die Wettlokale zumeist auch ein Kaffeehaus sind. In Leobendorf führt Croma-Pharma die Liste der Hilfen an. Unter den Corona-Bedingungen war die besonders sensible Produktion kaum noch aufrecht zu erhalten. Rund 1,3 Millionen gab es 2021.

Nun ist es nicht so, dass die Hilfen nur ein Geldregen waren. Die Wirtschaftskammer steht zur Transparenz dieser Unterstützungen, betont Bezirksstellenobmann Andreas Minnich. „Es darf daraus aber kein Unternehmer-Bashing kreiert werden“, warnt er. Zudem dürfe nicht vergessen werden: Umsatzersatz und Ausfallbonus sind nicht steuerfrei, sie gelten als Betriebseinnahmen. Erzielt das Unternehmen einen Gewinn unter Berücksichtigung dieser Förderungen, wird dieser besteuert.

Die Hilfen hatten auch den Zweck, Liquidität und Existenz der Betriebe sowie die damit verbundenen Arbeitsplätze zu sichern, sagt Minnich.

