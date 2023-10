Corona-Impfung: „Überrannt werden wir heuer noch nicht“

Mit dem Beginn des Herbstes mehren sich wieder die Fallzahlen von Covid-19-Infektionen. Am 1. Juli 2023 endeten österreichweit alle Schutzmaßnahmen gegen das Virus, jedoch stehen weiterhin in ganz Niederösterreich kostenlose Impfangebote bei niedergelassenen Ärzten zur Verfügung. Martina Hasenhündl, Allgemeinmedizinerin in Stetten und Bezirksärztevertreterin in Korneuburg, und Amir Baradar, Allgemeinmediziner und Organisator sämtlicher bisheriger Impfaktionen in Stockerau, erläuterten im NÖN-Gespräch die wichtigsten Einzelheiten zur diesjährigen Corona-Impfung.

„Die Impfbereitschaft ist heuer natürlich nicht so groß wie in den Vorjahren, aber sie ist durchaus noch da. Auch durch die Tatsache, dass viele Leute erst eine Infektion hatten, ist die Impfung momentan nicht besonders gefragt", erzählt Baradar. In Anbetracht des moderaten Andrangs befürchtet er ebenso wenig eine Überlastung des Impfangebots: „Jeder, der will, bekommt bei uns zumindest unmittelbar einen Termin. Man wartet sicherlich zwei bis drei Tage, aber allein in meiner Ordination kann man sich zweimal in der Woche impfen lassen. Ich denke, im Bezirk Korneuburg sind wir wirklich gut vernetzt."

Vor allem ältere und chronisch kranke Menschen lassen sich impfen

Ähnlich sieht es in der Ordination von Hasenhündl in Stetten aus: „Bei mir ist die Impfung sehr gut nachgefragt, auch wenn wir nicht mehr so überrannt werden wie in den Jahren davor“, berichtet sie im NÖN-Gespräch. Vor allem ältere Menschen und jene mit chronischen Erkrankungen würden sich impfen lassen. „Wartezeiten gibt es bei uns für eine Impfung jedenfalls keine“, stellt die Bezirksärztevertreterin klar.

Mit den fallenden Temperaturen beginnt gleichermaßen die Erkältungssaison. Seit Anfang Oktober steht die jährliche Grippeimpfung zur Verfügung. Baradar kann sich durchaus vorstellen, dass die Covid-Impfung zukünftig eine ähnliche Stellung einnehmen wird wie die jährliche Grippeimpfung. Immerhin seien beide auf freiwilliger Basis, „und ein Großteil jener Menschen, die sich gegen Covid impfen lässt, lässt sich gleich gegen die Grippe mitimpfen“, weiß er aus Erfahrung.

Im Zuge der jüngsten Debatten zwischen Apotheker- und Ärztekammer, ob die Corona-Schutzimpfung auch in Apotheken verabreicht werden soll, teilen die beiden Allgemeinmediziner die Meinung ihrer Kollegen: „Es ist keine gute Idee, in den Apotheken zu impfen. Einerseits fehlen die Voraussetzungen, andererseits bleibt zu bedenken, wie die Apotheken auf unmittelbar auftretende allergische Reaktionen nach einer Impfung reagieren würden. Im Fall eines Zwischenfalls kann keine unmittelbare, notfallmedizinische Hilfe geleistet werden“, sagt Baradar. Er verweist auch auf die Hygienebedingungen: „Eine Apotheke ist immerhin in erster Linie ein Verkaufsraum und verfügt weder über Liegen noch über für die Impfung geeignete Räumlichkeiten."

Hasenhündl sieht das genauso: „Apotheker sind keine Ärzte und haben natürlich auch nicht die Ausbildung, um impfen zu können. Impfen ist nicht nur ein Stich unter die Haut, sondern das ist eine verantwortungsvolle Tätigkeit, die das notwendige Wissen bezüglich der Aufklärung zu einer Impfung und möglicher Komplikationen und Nebenwirkungen voraussetzt. Es bedeutet auch im Falle eines anaphylaktischen Schocks zu wissen, wie man richtig reagiert.“ Apotheken dürfen auch keinen intravenösen Zugang stechen, um Infusionen zu verabreichen, sollte jemand einen Schock oder einen Kreislaufkollaps erleiden, gibt sie zu denken und betont: „Es ist kein Vorwurf an die Apotheker, aber sie sind nun mal keine Ärzte. Es sind zwei verschiedene Berufe mit zwei völlig verschiedenen Ausbildungen."