Corona-Pandemie bremst Verbrecher aus

In den letzten beiden Pandemie-Jahren ist die Kriminalität um fast zehn Prozent gesunken. Gab es im Jahr 2019 noch insgesamt 3.533 gerichtlich strafbare Handlungen, waren es 2021 nur noch 3.212. Die Lockdowns hätten den Kriminellen das Leben schwer gemacht, weiß Alois Schnaitt vom Bezirkspolizeikommando Korneuburg. Mittlerweile mache sich aber schon wieder ein leichter Anstieg der Delikte bemerkbar.

Die Kriminalitätsstatistik für 2021 weist bei nahezu allen Delikten ein fettes Minus auf. Nur die Aufklärungsrate ist gestiegen und lag bei 58 Prozent. Vor allem bei Einbrüchen gab es einen massiven Rückgang. So gab es im Vergleich zu 2020 um knapp 70 Prozent weniger Kfz-Einbrüche. Während die Polizei im ersten Corona-Jahr 22 Einbrüche in Autos verzeichnete, waren es 2021 nur noch sechs.

BMW und Mercedes werden nicht mehr gestohlen

Schnaitt sieht die Ursache für den Rückgang in den Grenzkontrollen: „Wenn Diebe mit einem gestohlenen Fahrzeug nicht ungestört über die Grenze kommen, ist es für sie nicht rentabel.“ Auch hätten moderne Fahrzeuge gute Diebstahlsicherungen. „BMW und Mercedes werden nicht mehr gestohlen“, berichtet er. Im Fokus stünden daher eher ältere Fahrzeugmodelle, die dann für Ersatzteile ausgeschlachtet würden, so der Polizist.

Bei Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz verzeichnete die Polizei im letzten Jahr ein deutliches Plus – gleichzeitig liegt die Aufklärungsrate in diesem Bereich bei 98,7 Prozent, „weil sich hier viel im privaten Bereich abspielt“, erklärt Schnaitt. In erster Linie handle es sich um Cannabis, Konsumenten von harten Drogen gebe es nur wenige im Bezirk.

Zunehmend zum Problem entwickle sich der Suchtmittelkonsum beim Autofahren. Hier steuert die Polizei gezielt gegen: „Wir haben bezüglich Ausbildung und Infrastruktur nachgeschärft“, so Schnaitt. Auch der vom Ministerium installierte Ärztepool für raschere Blutabnahmen und Urinproben funktioniere ausgezeichnet. „Es ist also nicht ratsam, beeinträchtigt zu fahren“, mahnt er.

