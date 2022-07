Corona-Situation: „Vorsicht walten lassen“

Werbung

Die Sieben-Tages-Inzidenz der Corona-Infektionen kletterte in der Vorwoche nach oben, sodass Korneuburg niederösterreichweit den höchsten Wert aufgewiesen hat. „Die Zahlen der täglichen Neuinfektionen für den Bezirk Korneuburg waren in den letzten Wochen immer wieder starken Schwankungen unterworfen, tendenziell ist jedoch derzeit ein Ansteigen der Inzidenz bemerkbar“, resümiert Bezirkshauptmann Andreas Strobl.

„Derzeit sind insbesondere Personen der Altersgruppe zwischen 15 und 34 Jahren betroffen“, berichtet er. Die Sieben-Tages-Inzidenz in Korneuburg lag am Montag (4. Juli) bei 1.097,2, den höchsten Wert in Niederösterreich hatte Mödling (1.177,5). Hollabrunn hat mit 909,8 die niedrigste Inzidenz im Weinviertel.

Das Landesklinikum Korneuburg-Stockerau verzeichnet keinerlei Auswirkung der hohen Inzidenz auf die stationären Aufnahmen. „Seit etwa zehn Wochen liegt dieser Wert konstant unter zehn Personen im gesamten Klinikum Korneuburg und Stockerau“, berichtet Rainer Ernstberger, ärztlicher Direktor. Vorigen Donnerstag musste ein Patient in intensivmedizinische Betreuung aufgenommen werden. „Insgesamt sind aber derzeit nur sehr wenige Patienten intensivpflichtig“, erklärt er.

Gerechnet wird mit einer Herbstwelle: „Wir sind vorbereitet und können alle notwendigen strukturellen, organisatorischen und personellen Maßnahmen innerhalb weniger Tage umsetzen“, betont der Klinik-Chef. „Im Landesklinikum Korneuburg-Stockerau ist auch das Pandemiemanagement mittlerweile zur Routine geworden. Diesbezüglich muss man sich in der Bevölkerung keine Sorgen machen.“

Der Corona-Stab an der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg arbeitet Meldungen von Infektionen ab und stellt Absonderungsbescheide aus. Strobl empfiehlt, auf Hygiene-Regeln zu achten und bei sozialen Kontakten Vorsicht walten zu lassen. „Beim Auftreten von Symptomen soll nach wie vor telefonischer Kontakt mit 1450 aufgenommen und ein Test durchgeführt werden.“

Jeder Einzelne müsse sich bemühen, um vor allem auf besonders gefährdete Personen in der Umgebung Rücksicht nehmen zu können, sagt Ernstberger. „Ich persönlich lasse mir meine FFP2-Maske von niemandem mehr wegnehmen“, schildert er, „und wenn besonders viel los ist, setzte ich sie auch nach wie vor im Supermarkt oder an der Tankstelle auf. Zusätzlicher Vorteil: Wenn man mich dafür eigenartig anschaut, sieht der oder die Betreffende mein Schmunzeln nicht.“

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.