Das Geld sitzt nicht so locker

Im Juweliergeschäft von Gabriela Gmeinböck in Stockerau hat das Weihnachtsgeschäft schon begonnen: „Die Leute kaufen bereits.“ Dabei kommt es nicht immer auf den Wert des Gekauften an, sondern darauf, eine Freude zu machen. Zum erwarteten Geschäftsgang merkt Gmeinböck an: „Es wird wohl heuer positiv sein.“

In Korneuburg ist man beim Uhren- & Schmuckkästchen auf das Weihnachtsgeschäft vorbereitet. „Die Auslagen sind schon drapiert“, sagt Daniela Schneider. Wie das Geschäft wird, traut sie sich nicht zu prognostizieren, „am Anfang läuft es immer schleppend“.

Im Spielwarengeschäft Piccolina in Korneuburg ist die Kundenfrequenz seit rund vier Wochen höher. Trotzdem rechnet Inhaberin Sonja Wild nicht mit einem Rekordumsatz. Sie hofft, den Wert des Vorjahres erreichen zu können, denn eines sei seit Monaten klar zu erkennen: „Die Leute sparen!“, sagt Wild. Was bei Piccolina recht gerne gekauft wird, sind Spieluhren, „und natürlich ist die Nachfrage nach dem Spiel des Jahres, Cascadia, da“, sagt Wild.

„Wir haben viele kleine und große Geschenke im Geschäft“, sagt Sabine Pausch von Lady2 – Das Modewohnzimmer in Korneuburg. Noch sei das Weihnachtsgeschäft nicht angelaufen, allerdings würden vermehrt Accessoires gekauft. Im Dezember bietet Pausch dann Aktionen an, zusätzlich gibt es ein gratis Verpackungsservice. Auch für die Kunden hat sie Kleinigkeiten parat, „im Dezember ist bei uns jeden Tag Weihnachten“.

In Linda’s Fashion Store in Stockerau stellen sich die Kundinnen offenbar schon auf niedrige Raumtemperaturen ein. „Warme Pullover und kuschelige Hausanzüge sind im Trend“, sagt Chefin Linda Burghardt. Noch seien die Kunden eher verhalten beim Kaufen, „ich bin aber zuversichtlich“, sagt sie.

Im Sportartikelhandel gibt es das „klassische“ Weihnachtsgeschäft nicht mehr, sagt Michael Maderner, Inhaber von Sport Mike in Stockerau. Gekauft wird dann, wenn etwas benötigt wird. Was als Weihnachtsgeschenke gekauft wird, sind am ehesten Gutscheine. Diese werden dann oft im Jänner gebündelt eingelöst, „da haben wir eine Art Weihnachtsgeschäft“, so Maderner.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.