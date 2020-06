Klimaerwärmung, wenig Niederschlag und die Ankündigung eines heißen Sommers sind für die Wasserversorger eine Herausforderung. Die NÖN hat nachgefragt, wie die Gemeinden versorgt sind und ob der Pool heuer trocken bleiben muss.

Elf Gemeinden sind ganz oder teilweise an das Wassernetz der EVN angeschlossen. Nur entlang der Donau-Au haben drei Gemeinden, Korneuburg, Stockerau und Hausleiten, eigene Brunnen und versorgen zum Teil auch Nachbargemeinden.

„Im Donauraum sind die Ausläufer der Kalkalpen, da ist halt mehr Kalk gelöst. Eine Membranfilteranlage ist sehr kostspielig.“ Robert Manhart, Korneuburg

Die EVN liefert das Wasser von Furth bei Göttweig über Tulln, Bisamberg und Ladendorf. Laut dem Geschäftsführer der EVN Wasser, Franz Dinhobl, ist das Weinviertel eher ein Gebiet mit Wassermangel, aufgrund des Leitungsnetzes kann dies aber problemlos ausgeglichen werden. „Es gibt genug Wasser“, so Dinhobl.

Auch die Pools können also gefüllt werden. Noch immer gesperrt ist der Brunnen in Bisamberg, nachdem vor über acht Jahren Pestizide ins Grundwasser gelangt waren. „Die Grundwasserreinigung ist allerdings schon sehr weit fortgeschritten, vielfach gibt es kaum noch Belastungen“, erklärt Dinhobl. In zwei bis drei Jahren könne der Brunnen wieder ans Netz gehen, rechnet er. Dies erhöhe die Versorgungssicherheit beachtlich.

Weiterer Speicherbehälter wird installiert

Vier Brunnen betreibt die Stadt Korneuburg; drei befinden sich in der Au, der vierte neben der B3 gegenüber der Firma Bühler. Damit könne der durchschnittliche Tagesverbrauch von 4.000 Kubikmetern Wasser problemlos bedient werden, versichert Robert Manhart, Bereichsleiter für die Wasserversorgung der Stadt.

Neben Korneuburg werden auch noch Teile von Langenzersdorf, Bisamberg und der Marktgemeinde Leobendorf mitversorgt. Zunächst wird das Wasser zum Speicher bei der Burg Kreuzenstein gepumpt und gemischt. Der Behälter stammt etwa aus dem Jahr 1960, das Fassungsvermögen von 2.000 Kubikmetern reicht nicht mehr aus. Deshalb soll heuer ein weiterer Behälter installiert werden, der 3.000 Kubikmeter Wasser fasst.

Vor eine Wasserknappheit brauchen die Korneuburger keine Angst haben, „wir haben genug Wasser“, erklärt Manhart. Natürlich ist aber ein höherer Verbrauch zu bemerken, wenn es heiß ist. Der Verbrauch kann dann durchaus auf bis zu 6.000 Kubikmeter am Tag hinaufschnellen. Wer dann seinen Pool füllen will, kann entweder zum Gartenschlauch greifen, „oder er kann ansuchen, dass das Wasser vom nächsten Hydranten genommen werden kann“, so der Wasserexperte.

Nur ein Problem wird noch länger bestehen: der hohe Kalkanteil. „Im Donauraum sind die Ausläufer der Kalkalpen, da ist halt mehr Kalk gelöst“, erklärt Manhart. Über die Abhilfe, eine Membranfilteranlage, wurde diskutiert, die Kosten sind allerdings sehr hoch.

Auch Stockerau besitzt zwei Brunnen in der Au. Das reicht, um die Stadt, die Katastralgemeinden sowie Spillern, Leitzersdorf und Sierndorf versorgen zu können. Rund 5.000 Kubikmeter Wasser rinnen dann täglich durch die Leitungen. Die Versorgung ist auch in den Sommermonaten gesichert. „Ich tue mir schwer, mir einen Engpass vorstellen zu müssen“, erklärt der bei der Stadt für die Wasserversorgung zuständige Manfred Sinnhuber. Die Pools können also gefüllt werden. Sinnhuber rät zur Verwendung den Gartenschlauchs, denn in den Hydranten kann es Ablagerungen geben, die dann im Pool landen.

Vier Pumpen vom eigenen Brunnen in der Au von Zaina versorgen die Marktgemeinde Hausleiten mit Wasser. Das reicht, um auch den Wagram zu überwinden und bis nach Pettendorf zu liefern. Engpässe gibt es nicht, „wir hängen am Grundwassersee der Donau und könnten noch andere Gemeinden versorgen“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Josef Anzböck. Der Grundwasserspiegel befinde sich zwar auf einem Tiefststand, der Brunnen liefert aber genug kühles Nass, um auch Gärten gießen und Pools befüllen zu können.

Stolz ist Anzböck, dass das Wasser nicht aufbereitet werden muss, sondern direkt aus dem Brunnen in die Haushalte strömt. Dem hohen Kalkgehalt von gut 39 Grad stehen laut Anzböck extrem niedrige Werte bei Eisen und Nitraten gegenüber. Da in vielen Häusern bereits Aufbereitungsanlagen in Verwendung seien, sei der Kalk kein großes Problem. Wer den Pool rasch füllen will, kann sich von der Gemeinde einen Wasserzähler holen und von der Feuerwehr einen Schlauch borgen. „Ein dicker Gartenschlauch reicht aber auch“, so Anzböck.