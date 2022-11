Der Glühwein kehrt zurück

Die Adventzeit war in den vergangenen zwei Jahren nicht so stimmungsvoll wie sonst, fast alle Advent- und Christkindlmärkte wurden wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Das ist aber heuer ganz anders, die Märkte kehren zurück und bringen vorweihnachtliche Stimmung in die Gemeinden und Städte des Bezirks.

In der Bezirkshauptstadt öffnet im Gwölb die Weihnachts-Laube, ab 1. Dezember immer von Dienstag bis Samstag. Neben Kulinarik bieten Künstler verschiedenste handwerklich erzeugte Produkte aus Österreich an. Ein weiters Highlight ist der Mittelalterliche Adventmarkt, der am 10. und 11. Dezember im Rathaus und im Innenhof stattfindet.

Der klassische Korneuburger Adventmarkt startet am 26. November. Ob es bezüglich Teuerung und Energiekrise Änderungen geben wird, konnte man seitens des Stadtmarketings noch nicht beantworten, dies werde erst der Vorstand in den nächsten Tagen bestimmen, heißt es.

In Stockerau findet der Barocke Christkindlmarkt erstmals im Belvedereschlössel statt. Organisiert wird er wieder von der WISTO, dem Wirtschaftsverein der Stadtgemeinde. Warum der Standortwechsel? „Weil es dort einfach schöner ist, weihnachtlicher“, klärt Andrea Schwarz von der WISTO auf. Es hätte nichts mit der Energiekrise zu tun.

Außerdem veranstaltet der Verein Moritz den Punschstand im Innenhof des Rathauses (9. bis 11. Dezember), zudem laden wieder die Standln beim Sparkassenplatz zum Flanieren ein. Stadtsprecher Georg Ihm ist voller Vorfreude: „Wir sind alle froh, dass es nach zwei Jahren Pause wieder Adventveranstaltungen gibt, man sich trifft und eine schöne Zeit hat. Es ist ja höchste Eisenbahn geworden.“

Der Adventmarkt der Behindertenhilfe Oberrohrbach findet diesmal leicht verändert statt, er wird am 27. November in Oberrohrbach hauptsächlich im Freien durchgeführt. Konkret: Der Produktverkauf sowie der Punschstand sind outdoor, indoor gibt es den klassischen Mittagstisch und die restliche Gastro. Standortleiter Roman Sövegjarto freut das Ende der zweijährigen Corona-Pause: „Es ist endlich wieder was los im Advent und das Vorbeikommen lohnt sich auf jeden Fall.“ Man würde den Markt „energiebewusst“ betreiben.

Leobendorf: Markt diesmal nur auf dem Dorfplatz

Der Adventmarkt findet in Leobendorf heuer nur am Dorfplatz statt. Ab 15 Uhr gibt es ein buntes Programm, wie Alpakas für Kinder. Auch der Adventmarkt im Schüttkasten Klement findet wieder statt, und zwar am 3. und 4. Dezember.

In Gerasdorf veranstaltet jede Ortschaft einen eigenen Adventmarkt, der größte ist der „Rund ums Rathaus“ in Gerasdorf. Die Freude, dass er wieder stattfindet, merke man überall, erzählt Cornelia Kröll vom Bürgerservice: „Wir hatten so viele Anmeldungen zu Verkaufsständen wie noch nie.“ Rund 60 Stände wird es geben, viele mit handwerklichen Produkten. Die Preisanpassung sei gering.

Der allgemeine Tenor war gleich: Die Vorfreude ist riesengroß, es schwingt aber eine kleine Unsicherheit mit, sollte es neue Corona-Entwicklungen und damit neue Verordnungen geben, die die Durchführung unmöglich machen.

