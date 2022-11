Der Stadtsaal: Fit für die Ballnächte

Wenn die Ballsaison beginnt, steht in Korneuburg mit dem Stadtsaal der vermutlich älteste Tanzsaal des Bezirks wieder zur Verfügung. Zumindest zweimal wird es in der kommenden Saison „Alles Walzer“ heißen. Dabei werden die neu renovierten Gemäuer im unter Denkmalschutz stehenden Gebäude nächstes Jahr 120 Jahre alt.

Das Objekt am Hauptplatz 31-32 wurde im Jahre 1903 in seiner heutigen Form errichtet. Ein Jahr zuvor war ein Häuserensemble am Hauptplatz dem großen Stadtbrand zum Opfer gefallen.

Beim neu erbauten Haus sind Elemente der Spätgotik und der Renaissance sowie Einflüsse von Biedermeier und Barock zu erkennen. Allerdings beherbergte es zunächst das Gasthaus und Hotel „Zum weißen Rössel“ und Pferdestallungen. Erbaut hatte es Hotelier W.H. Reiter. Im Jahr 1910 erfolgte der Besitzerwechsel, Franz Pazl übernahm das Haus. Der spätere Stadtsaal wurde für Veranstaltungen im Gasthaus und als Kino-Vorführraum genutzt. Erst in den frühen 1960er-Jahren wurde der vorhandene Tanzsaal mit den Nebenräumlichkeiten zum Kor neuburger Stadtsaal.

Mittlerweile wird das Gebäude gemischt genutzt: Im Erdgeschoß ist etwa ein Café untergebracht, im ersten Stock befinden sich Büroräumlichkeiten, eine Steuerberaterkanzlei und ein Rechtsanwalt sind eingemietet. Das Obergeschoß schließlich beherbergt den Stadtsaal.

Allerdings hatte der Zahn der Zeit am Gebäude genagt. Vor dem schlechten baulichen Zustand warnte etwa ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp, vor allem der Zustand der Decke sei besorgniserregend gewesen. Aus diesem Grund verkaufte die Stadt den Saal letztlich an den Miteigentümer, ÖVP-Stadtrat Andreas Minnich. Von SPÖ und Neos gab es dafür massive Kritik. Man hätte etwa die Renovierung auch aus den Mieteinnahmen finanzieren können, hieß es. Auch auf die Wichtigkeit eines Veranstaltungszentrums in der Stadt wurde hingewiesen. Letztendlich wurde vertraglich vereinbart, dass für die Stadt 20 Jahre lang der Mietzins unverändert bleibt und der Saal für 25 Veranstaltungen im Jahr zur Verfügung steht.

Die Renovierungsarbeiten selbst gestalteten sich schwierig, weil im Saal meterhohe Gerüste aufgestellt werden mussten. Die Arbeiter mussten die schadhaften Stellen Stück für Stück abklopfen. Erschwert wurde die Arbeit durch einen Akustikflaum, der seinerzeit aufgebracht worden war. Doch nicht nur der Saal selbst wurde saniert; neben neuen Sanitäranlagen wurden auch die feuerpolizeilichen Vorga-ben erfüllt. Die Gesamtkosten beziffert Hausherr Minnich mit „jenseits von 200.000 Euro“.

Spurlos verschwunden bleibt allerdings eine Kaiserbüste, die im Saal angebracht war. In den 1930er-Jahren wurde sie verhängt, dann verschwand sie.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.