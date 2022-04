Die Reiselust ist extrem groß

Werbung

Zwei Jahre lang waren Urlaubsreisen kaum oder nur erschwert möglich, heuer sieht das anders aus. Nach der Flaute, die Reisebüros und auch das Personal voll getroffen hat, gibt es ein deutliches Aufatmen in der Branche.

„Heuer schaut es richtig gut aus“, beschreibt Eva Palatin, Filialleiterin des Reisebüros Moser in Stockerau, die aktuelle Situation in der Reisebranche. Bereits im vergangenen Dezember habe es einen deutlichen Anstieg bei den Buchungen gegeben, etwa Mitte Jänner wurde das Niveau der Zeit vor Corona erreicht.

Hilfreich bei dem Buchungsanstieg ist laut Palatin der Flex-Tarif gegen Aufzahlung, der Stornos bis 14 Tage vor der Abfahrt beinhaltet. „Das gibt den Kunden große Sicherheit“, weiß die Expertin. Zusätzlich können noch Reiseversicherungen abgeschlossen werden, die zwar teurer wurden, aber auch Stornos wegen einer Corona-Erkrankung beinhalten.

Die Reiseziele sind heuer breit gefächert. Natürlich stehen die klassischen Ziele in Europa wie Spanien, Italien, Griechenland und die Türkei hoch im Kurs. Zudem werden auch Städtereisen sehr oft gebucht . Aber auch bei Fernreisen werden praktisch alle Ziele nachgefragt, sagt Palatin. Während manche Kunden ein Rundum-Paket mit Transfer, Hotel und Vollpension verlangen, gibt es auch Individualisten, die z.B. die USA auf eigene Faust erkunden wollen. Auch Außergewöhnliches wird nachgefragt wie eine Radtour von Villach nach Grado.

Der Krieg in der Ukraine hat laut Palatin noch keinen Einfluss auf die Reisebranche. Selbst zu Destinationen an der Schwarzmeer-Küste von Bulgarien und der Türkei gab es Anfragen. „Das Problem Corona wiegt für die Reisenden derzeit offenbar schwerer“, so Palatin.

Verreisen wird heuer teurer

Wer heuer verreisen will, muss sich aber auf höhere Kosten einstellen. Dies gilt nicht nur für Flugreisen, in Griechenland etwa haben die Preise deutlich angezogen. Auch wenn mancher vielleicht zunächst schockiert ist, „die Leute sind bereit, Geld auszugeben“, so Palatin.

„Super“, beschreibt Filialleiterin Klaudia Mayerhuber von Ruefa in Korneuburg die Nachfrage der Kunden. In ihrer Filiale sei man fast auf dem Niveau von vor der Pandemie angelangt. Auch sie bekommt Aussagen wie „Nach zwei Jahren Verzicht wollen wir wieder reisen“ zu hören. Dabei werden Planungen aus der Zeit vor der Pandemie umgesetzt. Hoch im Kurs stehen Destinationen wie Spanien, Griechenland und die Türkei, aber auch Fernreisen. Bis in den Dezember hinein wird bereits gebucht.

Bei den Buchungen erkundigen sich die Kunden genau nach den jeweiligen Einreisebestimmungen. Allerdings sei klar zu erkennen, „die Leute wollen endlich wieder reisen“, sagt Mayerhuber.

Bei Angela Hohenecker von Profi Reisen in Niederhollabrunn geht es noch vergleichsweise ruhig zu, „der Ukraine-Krieg hat zu einer großen Unsicherheit geführt“. Vor allem Stammkunden haben sich schon gemeldet, das Buchungsverhalten sei aber noch verhalten, „Viele wollen wegen der Ukraine noch zuwarten“, sagt die Touristikerin.

Hoch im Kurs stehen wohl auch bei ihren Kunden die typischen Urlaubsländer wie Spanien, Italien und Griechenland. Allerdings komme auch oft die Frage, was mit der Buchung im Falle eines Krieges passiert; dieses Risiko sei praktisch nicht versicherbar.

Extreme Preissteigerungen, die über den jährlichen Erhöhungen liegen, erwartet Hohenecker nicht. Allerdings könnten Flugreisende eventuell noch zur Kasse gebeten werden: Wer schon lange im Vorhinein eine Reise gebucht hat, von dem könnte eventuell ein Kerosinzuschlag verlangt werden, so Hohenecker.

Beim Reisebüro Albert Moser in Gerasdorf stehen Ägypten, Spanien und Griechenland bei den Kunden hoch im Kurs, sagt Chefin Renate Moser. „Baden, das Meer“ würden als Wunschziele genannt. Die Buchungen für den Sommerurlaub haben in den letzten Wochen sehr deutlich zugenommen, mittlerweile gibt es auch bereits Buchungen für 2023.

Die stark gestiegene Nachfrage erklärt Moser damit, „dass die Menschen wieder mutiger geworden sind“. Der Ukraine-Krieg ist kein Thema im Reisebüro: „Die, die Angst haben, buchen nicht, alle anderen erwähnen die Ukraine mit keinem Wort“, so Moser. Zu bemerken ist aber, dass sich aufgrund der wirtschaftlich schwierigen Zeiten das Kundenpotenzial verlagert habe; „Es gibt leider Leute, die für einen Urlaub kein Geld haben“, erklärt die Expertin.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.