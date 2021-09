Für knapp über 900 Taferlklassler im Bezirk beginnt kommende Woche wieder der Ernst des Lebens. Die Zahlen liegen damit im langjährigen Vergleich, sagt Weinviertel-Bildungsmanagerin Brigitte Ribisch.

Steigerungen gibt es allerdings bei der Zahl der Schüler im häuslichen Unterricht: Im Vorjahr waren das in der Bildungsregion Weinviertel um die 150, heuer sind schon knapp 240 gemeldet. Neben Schülern der Montessori-Schulen sind das auch Kinder, die tatsächlich daheim unterrichtet werden.

Wenig Nachschub bei Junglehrern

Wichtig dabei: „Es geht nicht, dass sich diese Eltern zusammenschließen und eine schulähnliche Gemeinschaft bilden“, stellt Ribisch, die auch für die Verteilung der Lehrer verantwortlich ist, klar. Die vorhandene Personaldecke ist dünn: „Wir haben genug Lehrer, aber es kommen nur wenige Junge nach.“ Ein Thema ist die öffentliche Anbindung: „Viele Junglehrer wollen mit den Öffis zur Schule fahren“, sagt Ribisch.

Stichwort Corona-Impfung: Im Weinviertel sind nach ihrer Schätzung 70 Prozent der Lehrer gegen das Virus geimpft, an manchen Schulen sogar alle. Bei den restlichen gebe es keine Probleme mit der regelmäßigen Testung. „Wer beides verweigert, kann nicht in die Schule kommen“, sagt die Bildungsdirektorin.

Neue Schulversuche gibt es heuer im Weinviertel keine, allerdings starten mit September die ersten Computer-Klassen in der 5. und 6. Schulstufe. „Fast alle Schulen haben Tablets oder Notebooks bestellt“, sagt Ribisch.

Neubau der Volksschule Harmannsdorf fertig

Rechtzeitig zum Schulbeginn wird der Neubau der Volksschule in Harmannsdorf fertig. Rund eineinhalb Jahre haben die Arbeiten gedauert, die Kosten liegen bei etwa 5,7 Millionen Euro. 14 Klassen und modernste Technik stehen zur Verfügung. Das alte Gebäude wird saniert und integriert.

Einen Wechsel gibt es an der Spitze der neuen Mittelschule Ernstbrunn: Nach 18 Jahren ist Felix Swoboda in Pension gegangen, ihm folgt der Lehrer, Gemeinderat und Fußballtrainer Thomas Laab als Direktor. Der 42-Jährige ist bereits seit sieben Jahren an der Schule. Er hofft, „dass es wieder ein normales Jahr wird“.

Eine Steigerung der Schülerzahlen gibt es bei den Bundesschulen. „Es gibt wieder drei erste Klassen mit rund 90 Schülern, die Tendenz ist leicht steigend“, sagt Gerlinde Tatzber, Direktorin der HAK Korneuburg. Sie ist stolz auf den WLAN-Vollausbau, der langsam auf die Zielgerade einbiegt.

„Wir platzen aus allen Nähten“, sagt Claudia Reinsperger, Direktorin des Gymnasiums Stockerau. Fast 1.000 Schüler sind auf 40 Klassen unterzubringen. Sie wartet derzeit auf Tablets für 14 Computer-Klassen.

Von einem historischen Höchststand bei den Schülerzahlen berichtet auch Hartwin Eichberger, Direktor des Gymnasiums Korneuburg. 735 Schüler sind auf 29 Klassen aufgeteilt. Sein Wunsch für das Schuljahr: „Dass auch Schulveranstaltungen endlich wieder stattfinden können!“