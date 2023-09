Drei Orte sind beim blütenreichen Kräftemessen vorn dabei

Farbenprächtige Pflanzen, gepflegte Beete und ein grüner Daumen, den man sogar sehen kann: Das alles macht Gemeinden zu etwas Besonderem. Sie setzen auf Blütenpracht, wenn es darum geht, die Lebensqualität und Wohlfühlatmosphäre im Ort zu steigern. Zugute kommt dies auch den Insekten. In der Aktion „Blühendes Niederösterreich“ konnten Wenjapons im Bezirk Horn, Kollersdorf-Sachsendorf im Bezirk Tulln, Puchberg am Schneeberg im Bezirk Neunkirchen und die Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs die Fachjury überzeugen und sich den Landessieg sichern. Aber auch der Bezirk Korneuburg punktete.

Enzersfeld erreichte Platz vier in der Gruppe 2, die Orte von 801 bis 3.000 Einwohner umfasst. Kleinwilfersdorf kletterte zwei Stufen weiter hinauf: Die Ortschaft ist auf Platz drei in der Gruppe Kleinstgemeinden gereiht. Stockerau erhielt neben zwei anderen (Baden und Hollenstein an der Ybbs) den Biodiversitätspreis.

Wie sehr gerade in kleinen Orten der Zusammenhalt funktioniert und das Gemeinsame im Vordergrund steht, kann man an der jährlich großen Teilnehmerzahl am Bewerb erkennen Johannes Schmuckenschlager

Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner leistet „Blühendes Niederösterreich“ einen wichtigen Beitrag: „Unsere blau-gelben Gemeinden sind Garant für liebens- und lebenswerte Regionen. Das sieht, spürt und fühlt man Tag für Tag in allen Lebensbereichen der Menschen und ganz besonders, wenn es darum geht, Natur und Umwelt zu schützen und zu gestalten.“

„Auch wenn sich der Blumenschmuck über die Jahrzehnte verändert hat, ist ein blühender Ort nach wie vor wohltuend für die Menschen“, erklärte Landwirtschaftskammer NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager bei der Verleihung. „Unter dem Motto ‚Miteinander – Füreinander‘ wollen wir den ehrenamtlichen Einsatz der Bürger für blühende Orte hervorheben. Wie sehr gerade in kleinen Orten der Zusammenhalt funktioniert und das Gemeinsame im Vordergrund steht, kann man an der jährlich großen Teilnehmerzahl am Bewerb erkennen.“

Blühende Orte sind ein Stück Nachhaltigkeit. Sie schaffen und unterstützen wirtschaftliche Dynamik Christian Moser

Wirtschaftskammer NÖ-Vizepräsident Christian Moser zeigt sich stolz: „Blühende Orte sind ein Stück Nachhaltigkeit. Sie schaffen und unterstützen wirtschaftliche Dynamik. Und sie stehen natürlich auch für Lebensqualität für alle, die hier daheim sind“, sagt der Stockerauer. „Mein besonderer Dank gilt den vielen Fachkräften und Naturprofis in unserem Land, die – etwa als Gärtner und Floristen – mit ihrem Können und Wissen die Schönheiten der Natur perfekt für uns aufbereiten.“

Ein Novum der Initiative „Blühendes Niederösterreich“ ist der Schwerpunkt auf insekten- und bienenfreundlichen Pflanzen. Das Gartenbaureferat der Landwirtschaftskammer NÖ hat gemeinsam mit der NÖ Gartenbauschule Langenlois und den NÖ Gärtnern in einem zweijährigen Versuch nektar- und pollenreiche Sommerblumenmischungen getestet und daraus eine Mischung für das neue „gepflanzte Bienenbeet“ mit 28 besonders insektenattraktiven Pflanzen zusammengestellt. Die Blumenmischung ist Nahrungsquelle für Bienen und andere Insekten und macht sie für Gemeinden und Hobbygärtner durch ihre einfache Handhabung und den geringen Arbeitsbedarf, etwa in Hinblick auf den Unkrautdruck, interessant.

„Blühendes Niederösterreich“-Landessieger 2023 (v.l.): Bürgermeister Franz Aigner (Kirchberg am Wagram), Bürgermeister Florian Diertl (Puchberg am Schneeberg), Bürgermeister Karl Braunsteiner (Japons), Wirtschaftskammer NÖ-Vizepräsident Christian Moser, Dorferneuerungsverein-Obfrau Sachsendorf Heidemarie Veitl (Kollersdorf), Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landeskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager, Gemeindevertreter Jan Michael Fabian (Waidhofen an der Ybbs), NÖ Gärtner-Obmann-Stellvertreter Karl Auer. Foto: LK NÖ/Georg Pomaßl, LK NÖ/Georg Pomaßl

Preisträger 2023 nach Kategorien

Gruppe Kleinstgemeinden

1. Wenjapons

2. Guntrams

3. Kleinwilfersdorf

4. Ried

Gruppe 1

1. Kollersdorf-Sachsendorf

2. St. Oswald

3. Breitenstein

4. Reichersdorf

Gruppe 2

1. Puchberg am Schneeberg

2. Gresten

3. Dross

4. Enzersfeld

Gruppe 3

1. Waidhofen an der Ybbs

2. Klosterneuburg

3. Mödling

Ehrenpreis von der Landeshauptfrau an: Traismauer

Ehrenpreis für Öffentliche Grünflächen an: Wiener Neudorf

Ehrenpreis für Friedhof an: St. Oswald

Biodiversitätspreis

Baden

Stockerau

Hollenstein an der Ybbs

Natur im Garten

Kategorie 1 (bis 5.000 Einwohner): 1. Mönichkirchen, 1. Traismauer

Kategorie 2 (ab 5.001 Einwohner): 2. Lunz am See, 2. Waidhofen an der Ybbs

LAK-Preis