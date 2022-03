Duo stahl Softguns, Messer und Geld aus Kfz

Werbung

Nach einem Diebstahl aus einer Garage wurde ein 18-Jähriger als Verdächtiger ausgeforscht. Der junge Mann gab 17 Straftaten zu, teilte die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit. An seiner Wohnadresse wurde Diebesgut sichergestellt. Ein 22-jähriger Komplize war ebenfalls geständig.

Bei den Straftaten handelt es sich laut Exekutive um fünf vollendete und neun versuchte Diebstähle aus unversperrten Kfz, um unbefugten Gebrauch eines Fahrzeuges, einen Einschleichdiebstahl in eine Garage und einen Fahrraddiebstahl. Der Gesamtschaden beträgt der Polizei zufolge mehr als 5.000 Euro. Das Duo wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.