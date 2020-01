Das Instrument hat nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich einen Wert von knapp 12.000 Euro. Der Gesamtschaden bei dem Coup betrug mehr als 40.000 Euro.

Schauplatz des Einbruchs in den Abendstunden des 20. Dezember war ein Wohnhaus in einer Gemeinde nahe der Bezirksstadt Korneuburg. Polizeiangaben zufolge fielen den Tätern auch mehrere Klarinetten mit deutschem Griffsystem in die Hände.