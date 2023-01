„Elefantenrunde" mit den Kandidaten der Landtagswahl

Mit welchen Erwartungen blicken Sie dem Wahltag entgegen?

Christian Gepp (ÖVP): Wichtig ist mir, dass möglichst viele von ihrem demokratischen Wahlrecht Gebrauch machen. Meine Hoffnung ist, dass viele den positiven blau-gelben Weg, den Niederösterreich und auch der Bezirk beschreiten, bestätigen.

Martin Peterl (SPÖ): Optimistisch – ich habe in den Gesprächen im Wahlkampf viel Zuspruch dafür bekommen, dass ich das objektive Sprachrohr aller Menschen im Bezirk Korneuburg im Landtag sein will – unabhängig davon, wo man herkommt oder wie viel man verdient.

Hubert Keyl (FPÖ): Die Aussicht auf eine echte Veränderung ist da und kann gemeinsam geschafft werden.

Dietmar Pfeiler (Grüne): Dass es ein seeeehr langer Tag wird und ich am Abend um eine Erkenntnis reicher geworden bin. Ich erwarte eine Veränderung der politischen Landschaft in NÖ, hoffentlich Richtung Zukunft und nicht hin zum Ewiggestrigen.

Kathrin Kaindl (NEOS): Fix ist, dass Mikl-Leitner Landeshauptfrau bleibt. Jetzt stellt sich deshalb nur mehr die Frage, wer ihr und ihrer Regierung auf die Finger schaut, kontrolliert und eine saubere Politik sicherstellt. Dafür stehen wir NEOS.

Zu wie viel Schlaf kommen Sie im Wahlkampf?

Christian Gepp (ÖVP): Ich schlafe sehr gut, weil ich weiß, dass nicht der Wahlkampf zählt, sondern die Arbeit der letzten Jahre und die Aussicht auf die weitere Arbeit. Natürlich kommt etwas Schlaf abhanden, aber jede Minute zählt, um die Leute von meinen Themen zu überzeugen.

Martin Peterl (SPÖ): Zwischen vier und sechs Stunden täglich. Und den Ausgleich, damit ich dennoch immer gut drauf bin, hole ich mir bei meinen Laufeinheiten dreimal die Woche, die ich mir nicht nehmen lasse.

Hubert Keyl (FPÖ): Auch wenn der Schlaf zu kurz kommt, so machen mich die Probleme und Missstände in Niederösterreich erst richtig schlaflos.

Dietmar Pfeiler (Grüne): Ich schlafe sehr gut, denn wir Grüne wachen am Morgen ohne Liederbuchaffäre und ohne Korruptionsskandal auf.

Kathrin Kaindl (NEOS): Der Wahlkampf ist natürlich intensiv, weshalb ich derzeit deutlich weniger schlafe. Die positive Rückmeldung, die ich aus der Region erhalte, ist es mir aber definitiv wert. Das gibt Kraft und Energie.

Auf welches Thema wurden Sie im Wahlkampf am häufigsten angesprochen?

Christian Gepp (ÖVP): Das Vertrauen in die Politik hat in letzter Zeit sehr gelitten. Doch Politik hat auch positive Seiten: Man kann gestalten! Und das will ich machen, das konnte ich schon beweisen. Politikern, die man persönlich kennt, wird mehr Vertrauen geschenkt, daher bin ich seit Jahren viel im Bezirk unterwegs.

Martin Peterl (SPÖ): Auf das Zubetonieren in den Städten und dass zu teuer gebaut wird; auf die hohen Energiepreise und die Sorge vieler Mitbürger, wie sie das alles noch bezahlen sollen. Die Teuerung ist eine wirkliche Herausforderung, mit der sich sehr viele in Niederösterreich alleine gelassen fühlen.

Hubert Keyl (FPÖ): Die brennenden Themen sind die unterlassenen Maßnahmen gegen die Teuerung und das Asylchaos. So treten wir dafür ein, dass unser Geld für unsere Leute eingesetzt wird.

Dietmar Pfeiler (Grüne): Viele Menschen belasten die hohen Energiepreise, der fortschreitende Klimawandel und die scheinbar unaufhaltbare Versiegelung von wertvollen Ackerböden im Bezirk. Und: Es fehlen Kassen-Fachärzte. Die Allmacht der ÖVP wird als problematisch beurteilt.

Kathrin Kaindl (NEOS): Vor allem die jungen Menschen sprechen mit mir über den Klimawandel und fehlende Lösungen, den Schuldenrucksack und Zukunftsängste wie ein leistbares Leben oder das erste Eigenheim. Die Politik muss ihnen endlich zuhören, daher fordern wir auch einen eigenen Jugendrat.

Teuerung: Wie könnte man die Menschen am besten entlasten?

Christian Gepp (ÖVP): Wir können das tun, was ein Land tun kann, und das wurde gemacht. Im europäischen Vergleich haben wir die zweithöchste Unterstützung, national sind wir in NÖ Spitzenreiter. Wir können nicht alles durch- und überfördern, weil wir es schuldig sind, verantwortungsvoll zu handeln.

Martin Peterl (SPÖ): Die SPÖ hat viele schnell umsetzbare Maßnahmen vorgeschlagen: von der Strompreisdeckelung und dem Aussetzen der Mehrwertsteuer bei Grundnahrungsmitteln bis hin zum Aufheben des Merit-Order-Systems, um die Strompreise zu senken und vom Gaspreis zu entkoppeln.

Hubert Keyl (FPÖ): Als Land soll man dort beginnen, wo man Möglichkeiten hat. So kann es niemand verstehen, dass Landesgesellschaften wie die EVN Mega-Gewinne machen und die Bürger zwischen Heizen und Essen entscheiden müssen.

Dietmar Pfeiler (Grüne): 100 Prozent erneuerbare Energie und die Menschen bei der Heizungsumrüstung bestmöglich begleiten – darum auch meine Energieberatungsangebote. Mit leistbarer, erneuerbarer Energie zu verlässlichen Preisen stabilisieren wir auch die anderen Preise.

Kathrin Kaindl (NEOS): Lohnnebenkosten runter. Dadurch entlasten wir die Betriebe und sorgen dafür, dass sie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern höhere Löhne zahlen. Einmalzahlungen verpuffen zu schnell und lassen sich nicht auf die Pension anrechnen.

Wenn Sie eine Sache im Bezirk sofort verändern könnten, was wäre das?

Christian Gepp (ÖVP): Ich würde mich riesig freuen, wenn alle Gemeinden und alle Bürger des Bezirks meine persönlichen Initiativen zu den Themen Umwelt, Klimaschutz und Mikromobilität mittragen und um- und einsetzen!

Martin Peterl (SPÖ): Den Ausbau der Öffis vorantreiben und Orte im Bezirk mit Querverbindungen so gut vernetzen, dass man gut zu den Knotenpunkten kommt. Besonders wichtig ist mir auch der Ausbau der kostenlosen Nachmittagsbetreuung.

Hubert Keyl (FPÖ): Dass jungen oder alleinstehenden Menschen genügend leistbarer Wohnraum zur Verfügung steht und sie nicht aus

finanziellen Gründen aus ihrer Heimat wegsiedeln müssen.

Dietmar Pfeiler (Grüne): Bahn, E-Busse und E-Car-Sharing an sieben Tagen die Woche, damit die Jugend und alle mit Klimaticket im Bezirk und nach Tulln, Krems, St. Pölten mobil sein können. Der 1/4-Stundentakt nach Leobendorf-Spillern-Stockerau gehört dazu.

Kathrin Kaindl (NEOS): Die zunehmende Bodenversiegelung stoppen. Dazu müssen wir die Flächenwidmung auf Landesebene heben, Entsiegelung forcieren und die Ortskerne durch ein Zentrumsmanagement beleben.

