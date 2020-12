„Wir sind froh, dass wir wieder aufmachen und den Kindern einen netten Advent bieten können“, so die Direktorin der Volksschule Harmannsdorf, Beate Rainer. Unverändert bleibt eine Staffelung beim Einlass in das Schulgebäude, und auch in den Pausen wird darauf geachtet, dass es in der Garderobe keine Drängereien gibt. Schwierig sei, dass Singen und Turnen nur im Freien möglich sind. „Man muss halt die vorhandenen Möglichkeiten nutzen“, so Rainer.

Durch den Unterricht der Maturaschüler entsteht in der HAK Korneuburg eine neue Herausforderung. „Für uns Lehrer wird es nicht einfacher“, erklärt Direktorin Gerlinde Tatzber, denn die Lehrer müssen manchmal wegen einer „Live“-Unterrichtsstunde in die Schule kommen. Deshalb werden auch alle Lehrer mit Laptops ausgestattet, um den Fernunterricht in einer der leer stehenden Klassen abhalten zu können. Ein Sonderfall werden laut Tatzber die Schularbeiten. „An diesen Tagen gibt es davor und danach kein Distance Learning.“ Die Schüler bekommen vorab Arbeitsaufgaben.

Anders als bei der HAK sieht der Direktor des Gymnasiums Korneuburg, Hartwin Eichberger, keine Probleme mit dem nun gemischten Unterricht: „Die Lehrer haben immer aus der betreffenden Klasse direkt unterrichtet. Die Hardware mit Laptops und Kameras wurde schon installiert.“ Die verschärften Hygienestandards sind für Eichberger kein sehr großes Problem. Man habe aber bemerkt, dass Kinder vereinzelt sensibel auf die Masken reagieren.

Soziale Kontakte fehlten

„Die Eltern begrüßen die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts“, erklärt Monika Unterholzner, die Obfrau des Elternvereins des Gymnasiums Stockerau. Die Kinder hätten vor allem unter dem Fehlen der sozialen Kontakte gelitten. Kontroversiell sei allerdings die Meinung der Eltern zur Maskenpflicht.

Zu den Tests in der Guggenberger Halle in Korneuburg sind rund 1.700 Pädagogen gekommen, die alle negativ getestet wurden. „Spannend war es schon, auf die Ergebnisse zu warten“, erzählt Rainer. Großes Lob gibt es von Rainer und Eichberger für das Bundesheer: „Die Tests waren super organisiert, es gab kein Anstellen und das Personal war sehr freundlich.“