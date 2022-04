Energieversorgung: "Ein Tag Sonnenschein reicht schon aus"

Werbung Stockerau Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Ein eifriger Stromproduzent ist der Unternehmer Gerhard Zwickl aus Stockerau. Mit seiner Photovoltaik-Anlage „tankt“ er nicht nur sein Elektroauto, er produziert übers Jahr gesehen mehr Strom, als er verbraucht. Allerdings muss er in den Wintermonaten zukaufen, im Sommer liefert er Energie. Da besteht auch eine Gefahr für Konsumenten, warnt Zwickl: „Wenn man in einem bestimmten Zeitraum mehr einspeist, als man bezieht, zahlt der Netzbetreiber kaum noch etwas.“ Deshalb sollte man die Anbieter genau checken.

Zwickl räumt auch mit dem Irrglauben auf, man wäre mit einer Photovoltaikanlage schon automatisch bei Stromausfällen autark. „Ohne Notfall-Umschaltebox trennt sich das eigene System nicht vom Netz und man kann den Solarstrom nicht nutzen“, erklärt er. Wer dann noch in Stromspeicher investiert hat, kann sich wirklich selbst versorgen.

Während das Warmwasser bei Zwickl von einer Solaranlage gewärmt wird, steht der Ausstieg aus Gas zum Heizen gerade an. „Ich habe mich für eine Pelletsheizung entschieden“, sagt er, denn in seinem Haus mit Radiatoren würde eine Wärmepumpe viel Strom benötigen und daher nicht gefördert werden. Zum Heizen will Zwickl seine Elektroenergie nicht verwenden, „dafür ist Ökostrom zu kostbar“.

Hof ist vollständig energieautark

Pionier bei der Energieautarkie ist Landwirt Wolfgang Löser aus Streitdorf. Vor gut 20 Jahren hat er erste Photovoltaik-Anlagen errichtet. Mittlerweile hat er eine Fläche von über 200 Quadratmetern erreicht und kann 40 KWp am Stadldach erzeugen. Das ist mehr als ausreichend, um zusammen mit Stromspeichern Heizung und Warmwasseraufbereitung per Solarstrom zu betreiben. „Ein Tag Sonnenschein reicht schon aus, um das Haus eine Woche lang warm zu haben“, sagt Löser.

Zur Sicherheit besitzt er allerdings auch ein Dieselaggregat. Dieses wird wie auch die Traktoren mit Öl aus Sonnenblumen betankt – auf den eigenen Feldern angebaut, selbst kaltgepresst. Dabei fällt als Nebenprodukt sehr eiweißreiches Futter an, das begehrt ist. Früher wurden die Autos damit betankt, seit drei Jahren fährt die Familie aber elektrisch.

Löser hat mit seinen Ideen zur Energieautarkie auch seine beiden Kinder angesteckt. Seine Tochter wohnt seit 2010 in einem Plusenergiehaus. Dank einer Photovoltaikanlage hat sie Energiekosten für Heizung, Kühlung, Warmwasser und Haushaltsstrom von nur rund 350 Euro im Jahr. Da wird das E-Auto bereits mitbetankt. Sein Sohn errichtet ein betonteil aktiviertes Haus, dabei wird der Beton als Wärmespeicher eingesetzt. Zwei Drittel der Stromkosten entfallen auf Warmwasser, nur ein Drittel auf die Heizung.

Seit über 20 Jahren bietet Löser auch Führungen und Vorträge zu seinen Konzepten an. Er ist überzeugt, dass sich erneuerbare Energien rasch durchsetzen werden.

Dies bestätigt Herbert Starmühler. Der Kleinengersdorfer hat seinerzeit den Energieverein Bisamberg gegründet. „Das Interesse an erneuerbaren Energien steigt“, sagt er. Vielen Menschen sei allerdings noch nicht bewusst, was durch einen steigenden Gaspreis auf sie zukommt. Sein Tipp: „Nicht abwarten, im eigenen Haus schauen, was machbar ist!“

Wenn auch „auf vielen Dächern an PV-Anlagen geschraubt wird“, sei ein Ausstieg aus Gas zum Heizen nicht überall einfach möglich, so der ÖVP-Umweltgemeinderat von Harmannsdorf Roman Kampleitner. Im Ortszentrum von Kleinrötz, wo er Ortsvorsteher ist, ist die Gasheizung in einem winzigen Raum untergebracht, für Pellets wäre kein Platz. Die Platzfrage sei auch bei Neubauten oft ein großes Problem, deshalb werde noch auf Gas zurückgegriffen.

Untätig ist man deshalb aber nicht in der Gemeinde, „bald haben wir in jeder Katastralgemeinde eine Ladestation für E-Autos“, freut sich Kampleitner. Denn der Ausstieg aus fossiler Energie könne nur über E-Autos funktionieren. Die Stromtankstelle in Würnitz wird übrigens von einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Arzthauses gespeist.

Den größten Zuwachs an Photovoltaikleistung pro Einwohner im Bezirk hatte übrigens die Marktgemeinde Enzersfeld, dafür gibt es die offizielle Ehrung zum Bezirksmeister der Photovoltaik-Liga. Entgegengenommen wird sie von ÖVP-Bürgermeister Gerald Glaser „stellvertretend für die Bürger, die sich so für erneuerbare Energien einsetzen“.

