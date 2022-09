Erste Listen für Landtagswahl sind fix

Werbung Hot-Spot der Kunst-Szene: Anzeige GALERIE im ZENTRUM

Bis auf die FPÖ wissen bereits alle Parteien, wen sie als Bezirkskandidaten für die Landtagswahl ins Rennen schicken. Gerüchte über eine Ablöse von FPÖ-Landtagsabgeordneter Ina Aigner kann FPÖ-Bezirksobmann Hubert Keyl nicht bestätigen. „Das haben wir noch nicht besprochen“, sagt er, folglich gebe es noch keine Liste oder Kandidaten. Eine Entscheidung soll noch im Laufe des September fallen, kündigt Keyl auf NÖN-Anfrage an.

Die ÖVP ist da schon weiter: Die Kandidaten haben sich in Leitzersdorf den Funktionären präsentiert. Als Spitzenkandidat geht wieder Landtagsabgeordneter Christian Gepp ins Rennen. „Weitere Reihung gibt es noch keine“, stellt ÖVP-Bezirksgeschäftsführer Bernd Herzog klar. ÖVP-Bezirksparteiobmann Andreas Minnich konnte bei der Kandidatenvorstellung auch Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner begrüßen. „Wir sind die einzige Partei, die Ansprechpartner in allen Gemeinden hat“, betonte Ebner. „Dank unserer engagierten Funktionärsbasis können wir uns zurecht die ‚Niederösterreich-Partei‘ nennen“, ergänzte Gepp.

Die SPÖ präsentiert ihre Kandidatenliste am kommenden Freitag der Öffentlichkeit. Fest steht, dass Bezirksparteiobmann Martin Peterl an oberster Stelle der Bezirksliste stehen wird. „Man muss die Menschen offen informieren und auch ihre Sorgen und Probleme in die Arbeit einfließen lassen“, ist Peterl überzeugt.

Bei den Grünen kandidiert der Stockerauer Stadtrat Dietmar Pfeiler als Spitzenkandidat des Bezirks. Ihm folgen auf den weiteren Plätzen Alexandra Adler aus Leobendorf und Recep Bektas aus Ernstbrunn.

Bei den NEOS sind die Landtagwahlkanidaten im Rahmen eines dreistufigen Vorwahlprozesses gewählt worden. Die Spitzenkandidaten der Wahlkreise werden erst bekannt gegeben. „Nachdem es bis heute nur Gerüchte, aber keinen fixierten Wahltermin gibt, können wir noch nicht genau sagen, wann das der Fall sein wird“, erklärt die Korneuburger NEOS-Mandatarin Sabine Tröger.

