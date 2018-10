„Ich war halt besoffen, da geht leicht das Temperament mit mir durch. In meinem Alter sind die Nerven halt auch nicht mehr so belastbar“, beteuert der 60-jährige Weinviertler vor Gericht seufzend. Sichtlich zerknirscht gibt er zu, dass er am 8. März dieses Jahres mit einer bekannten Bisambergerin in Streit geraten und tätlich geworden sei.

„Sie haben sie an den Haaren gerissen, sie gepackt und dann gegen eine Wand geschleudert“, hakt er Richter nach und der Beschuldigte bejaht: „Im Detail kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, aber es wird schon so gewesen sein.“

„Es tut mir so leid. Nüchtern würde ich nie die Hand gegen eine Frau erheben“, beteuerte der Angeklagte

„Das Opfer erlitt eine Rissquetschwunde am Hinterkopf und über der linken Augenhöhle und einen Bluterguss am linken Unterarm“, listet der Richter die Verletzungen der Weinviertlerin auf.

Das reumütige Geständnis bringt dem Weinviertler eine Diversion – 300 Euro Geldbuße – ein.