Extreme durch die Trockenheit nehmen zu

„Die Trockenheit ist schon stärker geworden“, sagt der Leiter der Bezirksforstinspektion Korneuburg Georg Findeis. Für den Wald sei die Gefahr aktuell noch nicht sehr groß, „die Wurzeln halten die Feuchtigkeit im Boden“. Die größte Gefahr gehe vom Mensch aus, „weggeworfene Zigaretten oder ein romantisches Lagerfeuer“ könnten rasch zu einem Brand führen, warnt Findeis. Deshalb wurde von der Bezirkshauptmannschaft auch die Waldbrandverordnung erlassen.

Mittel- und langfristig stellt sich die Natur aber auf Trockenheit ein, sagt Findeis. So ist etwa die Eiche wieder auf dem Vormarsch. Sie wächst zwar langsam, hat aber eine Lebensdauer von mehreren hundert Jahren. Auch Kiefern, die Trockenheit gut vertragen, werden im Bezirk wieder verstärkt vorkommen. Aktuell stelle der fehlende Regen für den Wald allerdings noch kein großes Pro blem dar, „der Natur ist das egal“, so Findeis.

Gutsverwalter Nikodemus Colloredo-Mannsfeld beobachtet allerdings: „Die Wetterextreme werden viel stärker. Wir haben jetzt eine Trockenheit, die wir seit 30 Jahren nicht mehr in Sierndorf gesehen haben, weil auch keine Winterfeuchte da ist.“ Er rechnet damit, dass auf die Dürre wieder „tropische Niederschläge“ und „riesengroße Gewitterstürme“ folgen. 2022 hat er an zehn Februar-Tagen Windspitzen mit über 60 km/h verzeichnet, eher untypisch immer aus südlicher oder südöstlicher Richtung. Diese Luftströmung „bringt uns selten Regen, dann muss schon sehr viel von einem Italien-Tief heraufkommen“.

Der fehlende Niederschlag mache beim Wein derzeit keine Probleme, beruhigt Weinbauverbandsobmann Julius Schauerhuber aus Stetteldorf. Die Reben hätten genug Wasser gespeichert. Frost ist zu dieser Jahreszeit gefährlicher. Bei den Herbstkulturen wie Getreide sieht Schauerhuber noch keine große Gefahr, „die Pflanzen sind schon fest im Boden verankert“.

Für Frühjahrspflanzen ist es allerdings zu trocken. Davon betroffen sind Kartoffeln, Zuckerrüben, Sonnenblumen und Mais. Erschwerend kommt laut Schauerhuber hinzu: „Jede Bodenbewegung kostet Wasser.“ Wer Unkraut entfernt, riskiert ein Austrocknen, wer es lässt, muss dann Chemie einsetzen. Aber: „Es ist noch nichts passiert, die Natur kann sich viel regeln.“ In absehbarer Zeit wäre allerdings Niederschlag nötig, „ein schöner Regen allein ist aber zu wenig“.

„Echter“ Regen im April macht vieles wett

Man merke die Trockenheit, wenn man in der Natur unterwegs ist, sagt der Obmann der Bezirksbauernkammer Josef Hirsch. Der Bärlauch etwa sei nicht so saftig wie sonst üblich. Auch auf Feldern sei der Wassermangel zu erkennen. „Wenn es aber Anfang April endlich regnet, wie schon länger vorhergesagt, passt alles wieder.“ Damit meint Hirsch aber eine Niederschlagsmenge ab 30 Millimeter an einigen Tagen.

Die Obstbaum-Lage sei derzeit noch entspannt, erklärt Hermann Wittek vom Obsthof in Mollmansdorf, denn die Blüte hat noch nicht eingesetzt. Allerdings fehle den Baumen Wasser, das zum Austrieb benötigt wird. „Der Baum bekommt dann Stress“, sagt Wittek. Regen in den ersten Apriltagen wäre daher sehr nötig.

Entwarnung gibt es bei der Wasserversorgung: Elf Gemeinden sind ganz oder teilweise an das Wassernetz der EVN angeschlossen. Nur entlang der Donauau haben Korneuburg, Stockerau und Hausleiten eigene Brunnen und versorgen zum Teil auch andere Gemeinden. „Wir hängen am Grundwasserspiegel der Donau, da gibt es keine Probleme“, sagt etwa Hausleitens ÖVP-Bürgermeister Josef Anzböck. Dies bestätigt auch das Wasserwerk Stockerau, das zwei Brunnen in der Au hat.

Gutsherr Colloredo-Mannsfeld fordert dennoch Achtsamkeit ein: „Wir müssen lernen, dass Wasser ein ganz wertvolles Gut ist.“ Er denkt etwa an den Hochwasser-Schutz: „So wichtig er ist, aber wir versuchen, das Wasser so schnell wie möglich in den nächsten Bach, zur Donau und ins Schwarze Meer zu bringen.“ Verdunstungsflächen und Feuchtwiesen seien unzureichend vorhanden, um zumindest ein Mikroklima zu schaffen.

Er schlägt vor: „Jedes Haus sollte seine eigene Zisterne haben.“ Diese Regenwasser-Sammelbecken sollten in der Bauordnung festgelegt werden. Und: „Jeder sollte sich Gedanken über seinen H₂O-Abdruck machen und überlegen, ob Gartenbewässerung oder Autowaschen mit Trinkwasser noch zeitgemäß ist. In diesem Bereich sind der Bürger, die Politik und unsere Bildungseinrichtungen gefragt.“

