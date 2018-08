In den Morgenstunden war das gestohlene Fahrzeug in Hagenbrunn (Niederösterreich) in einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verwickelt. Der Lenker des gestohlenen Pkw verlor beim Überholen auf der zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden Schneefahrbahn offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte jenes Auto, das er zu überholen beabsichtigte.

Der zweite Unfallbeteiligte wollte einen Unfallbericht ausfüllen, was der mutmaßliche Autodieb jedoch verweigerte, wieder einstieg und davonfuhr. Dem zweiten Unfallbeteiligten gelang es, ein Foto des Kennzeichens und des Fahrerflüchtigen anzufertigen. Laut Zeugenaussagen handelt es sich beim Tatverdächtigen um einen polnischen Staatsbürger.

Die Polizei ersucht um sachdienliche Hinweise zur gesuchten Person – auch anonym – unter der Telefonnummer 01/31310/57800.