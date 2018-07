Fahrerflüchtiger nach Unfall in Leobendorf gesucht .

Nach einem Verkehrsunfall in Leobendorf (Bezirk Korneuburg) am vergangenen Freitagnachmittag sucht die Polizei einen Fahrerflüchtigen. Ein Jugendlicher war wegen eines Pkw mit seinem Mofa zu Sturz gekommen und schwer verletzt worden. Er wurde in das Landesklinikum Korneuburg eingeliefert.