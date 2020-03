Nachdem ein Hollabrunner Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden war, wurden seine Mitschüler unter häusliche Quarantäne gestellt. Was das für die Familien bedeutet, schildert eine Mutter der NÖN. Frau H. will anonym bleiben, ihr Name ist der Redaktion bekannt.

Lob für Service-Telefonnummer

„Mein Sohn ist vergangenen Freitag ganz normal von der Schule heimgekommen. Am Nachmittag hat dann der Amtsarzt angerufen“, erzählt H. Der Mediziner habe ihren Sohn zur Vorsicht unter häusliche Quarantäne gestellt, die Details dazu erklärt und angekündigt, dass ein Bescheid von der Polizei zugestellt werde. Für H. und ihre anderen Kinder gab und gibt es keinerlei Einschränkungen.

„Dann ist ein Polizeiwagen vorgefahren, in einem kleinen Ort wird da ohnehin schon geschaut“, so H. Als sie auf den Polizisten zuging, sei sie angeherrscht worden, sie solle Abstand halten und zurückgehen. „Ich bin grundlos behandelt worden wie eine Aussätzige!“, ärgert sich H. Der Brief wurde dann unter dem Scheibenwischer ihres Autos deponiert. In Gesprächen mit Eltern von Schulkameraden ihres Sohnes sei ihr von nahezu identischem Vorgehen der Beamten berichtet worden.

Voll des Lobes ist H. hingegen für die Mitarbeiter der Service-Telefonnummer. „Sie sind sehr kompetent und gleichzeitig verständnisvoll!“ Für Verstörung sorgten laut H. hingegen die Berichte einer Klassenkameradin ihres Sohnes. Weil sie Grippesymptome gezeigt habe, sei die 15-Jährige von Sanitätern in Seuchenanzügen abgeholt worden. Begleitpersonen durften nicht mit, die Eltern mussten hinterherfahren.

Nachdem der Polizeibesuch bei H. vorbei war, „ging es schnell, Besuche wurden abgesagt, Kinder kommen nicht zum Spielen“, so H. Dies, obwohl weder sie noch eines ihrer Kinder Grippesymptome hatte oder hat. H.: „Man fühlt sich richtig ausgestoßen.“ Ihre anderen Kinder – alle kerngesund – durfte sie nach Auskunft des Amtsarztes am Montag zur Schule schicken.